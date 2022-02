Primavera, arriva il Pescara: gara pazza all’andata, ora il Torino cerca la svolta

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con il Milan, è già di nuovo vigilia per il Torino Primavera. I granata sfideranno domani – sabato 19 febbraio – alle ore 15 il Pescara allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella. Gli...

Irene Nicola

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con il Milan, è già di nuovo vigilia per il Torino Primavera. I granata sfideranno domani - sabato 19 febbraio - alle ore 15 il Pescara allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella. Gli abruzzesi, fanalino di coda in Primavera 1, sono reduci da una vittoria importante e inaspettata con l'Empoli, primo risultato utile da due mesi e mezzo a questa parte. Il Torino invece è alla ricerca della prima vittoria del 2022 per invertire la rotta in termini di risultati e scalare posizioni in classifica.

ALL'ANDATA - Il divario tra Torino e Pescara in classifica - 26 punti quelli dei granata undicesimi, 8 quelli dei biancazzurri ultimi - non deve illudere a una partita semplice o già scritta. Lo dimostra il match andato in scena all'andata a Pescara, una gara pazza in cui il Toro aveva avuto la meglio per 4-3. Allora aveva aperto i giochi Baeten, protagonista con la prima rete stagionale in maglia granata dal dischetto - quella che poi si sarebbe rivelata una specialità - e con due assist per la doppietta di Rosa. Alla fine la partita l'aveva poi decisa Dellavalle, 2004 diventato poi perno della difesa nel girone d'andata.

FIDUCIA - La partita contro il Pescara aveva portato continuità all'andata dopo la vittoria sul Milan. Ora la situazione è diversa per il Torino, che ha alternato prestazioni più opache ad altre di livello - come quella eccellente contro la Roma - raccogliendo però davvero poco in termini di punti. L'obiettivo è più cercare una svolta nei risultati per poi pensare eventualmente a ritrovare una continuità che ora manca. I giorni per preparare la gara sono pochi considerando appunto l'impegno di mercoledì scorso col Milan, ma comunque preziosi per proseguire con l'inserimento dei nuovi arrivati Wade, Polenghi e Gineitis all'interno di un gruppo che deve ritrovare il suo equilibrio. Il Pescara è una grande occasione, se sfruttata nel modo giusto.