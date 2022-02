Primavera, Coppitelli post Torino-Lecce 1-1: “Ci è mancata un pizzico di fortuna”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida con i salentini

Al termine della sfida con il Lecce, finita 1-1 (QUI PER LEGGERE LA CRONACA), Federico Coppitelli ha commentato la prestazione della Primavera granata.. Queste le parole del tecnico del Torino: "I ragazzi hanno fatto una partita evidentemente brillante. Questa è una squadra che ha sempre fatto buone prestazioni: oggi è mancata un pizzico di fortuna. Abbiamo creato dieci nitide occasioni da gol. E' un momento che va così: so che per esperienza torneremo a vincere. Dopo le prestazioni co Juventus e Lecce è un peccato aver raccolto solamente un punto. Noi siamo la squadra che crea più expected goals, siamo una squadra che concede poco: dobbiamo ricordare che questa squadra il 30 agosto non esisteva. Il Lecce è stata forse l'unica squadra come noi che ha reinvestito con gli stranieri: oggi Hange (N'Guessan, ndr), ha fatto una buona partita, ma è un ragazzo che è arrivato qui tre settimane fa e non parla una parola di italiano. Se oggi fa un errore glielo dobbiamo concedere, serve pazienza: questa squadra veniva da due anni particolari. Ora stiamo rialzando l qualità del Toro."