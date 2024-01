Primavera, il derby torna alle porte di Torino: Orbassano può essere un fattore

Torino Primavera, a Orbassano un derby alle porte di Torino dopo due anni

Il Toro torna così finalmente a giocare un derby alle porte di Torino, nella nuova dimora di Orbassano. Lo stadio "Valentino Mazzola" non è il Filadelfia, ma è innegabile che abbia permesso un avvicinamento significativo dei giocatori della Primavera a Torino e dei tifosi granata alla Primavera. Gli ultimi due derby casalinghi il Toro li ha giocati al "Silvio Piola" di Vercelli e prima ancora allo stadio "Lamarmora-Pozzo" di Biella (granata ko in entrambi i casi per 3-4), senza quel sostegno e quel clima da derby che una minor distanza da Torino avrebbe sicuramente agevolato. L'ultima stracittadina vicina a Torino si è giocata a Volpiano tre anni fa, a giugno 2021 - nella stagione iniziata da Cottafava e poi segnata dal ritorno di Coppitelli, che aveva portato il Toro alla salvezza. L'impianto di Volpiano, per quanto gremito per l'occasione, non aveva spalti tali da accogliere il numero di tifosi che la vasta tribuna di Orbassano potrà invece ospitare. I presupposti per avere il clima giusto ci sono tutti, con i tifosi che potranno accorrere allo stadio più facilmente per sostenere la squadra.