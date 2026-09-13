Torna il campo il Torino Primavera. Fischio d’inizio alle ore 11 al centro Bortolotti di Zingonia per la 4ª giornata del campionato Primavera 1 2026/27. Il riflettore principale della vigilia si accende inevitabilmente su Andrea Luongo: il talento granata fa il suo rientro nei ranghi della Primavera dopo il periodo trascorso a disposizione della prima squadra di Abate. Baldini visto l'impegno di spessore contro i nerazzurri, gli affida subito le chiavi della mediana, schierandolo titolare dal primo minuto per dare qualità e ritmo alla manovra offensiva. Rispetto all'ultima uscita di campionato, il Torino presenta diverse novità nell'undici iniziale: in difesa Tonica e Carrascosa presidiano la zona centrale con Gatto e Kugyela sulle corsie, mentre la mediana si completa con Tchamda (confermato titolare) e Olinga (che torna dal 1') a supporto di Luongo. In avanti, spazio al tridente di forza e fantasia composto da Conzato, Falasca e Banse, pronti a scardinare la retroguardia bergamasca.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino

: Sonzogni, Percassi, Gariani, Cojocariu, Gasparello, Colombo, Isoa, Perillo, Leandri, Olivieri, Ciapini.: Lavezzi, Modenesi, Frascolla, Cakolli, Kane, Aliprandi, Camara, Zanatta, Fugazzola, Berrima, Olijars.: Giovanni Bosi.

TORINO (4-3-3): Cereser; Gatto, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Tchamda, Luongo; Conzato, Falasca, Banse. A disposizione: Salaroglio, Dorigo, Bonacina, Ferraris, Rivas, Befani, Scacchi, Zaghini, Tomic, Nascimento. Allenatore: Francesco Baldini.