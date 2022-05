Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: si rivede Baeten dal 1′

Le scelte di Salvalaggio e Coppitelli per l'ultima gara del campionato Primavera 1

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Torino, gara valevole per la 34esima e ultima giornata del campionato di Primavera 1, in programma oggi - domenica 15 maggio - alle ore 12:00. Coppitelli punta ancora sul 4-3-3 con in avanti il tridente Baeten-Caccavo-Stenio. In panchina tra i salentini c'è Salvalaggio, che sostituisce lo squalificato Grieco.