Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: esordio per Wade e Gineitis

Le formazioni ufficiale della 19esima gara della Primavera del Torino, che affronterà il Milan

Per la gara valida per la 19^ giornata del campionato di Primavera tra Milan e Torino - calcio d'inizio alle 13:00 al Centro Sportivo Peppino Vismara - sono appena state diramate le formazioni ufficiali: i due tecnici hanno scelto gli 11 titolari da schierare in campo per cercare di portare a casa un risultato positivo. L'attacco del Torino sarà nelle mani di Baeten, Akhalaia e Wade, per quest'ultimo l'esordio. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre.