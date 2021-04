Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: esordio dal 1′ di La Marca

Questi gli uomini schierati subito da Federico Coppitelli per fronteggiare l’11 dell'Atalanta

Federico Coppitelli , tecnico del Torino , e Massimo Brambilla , allenatore dell' Atalanta , hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Granata e nerazzurri stanno per scendere in campo per disputare la ventesima giornata di campionato Primavera 1 TIM.

FORMAZIONI - Coppitelli passa al 4-4-2. Esordio da titolare di La Marca con la Primavera, mentre per Savini sarà la seconda dal 1' dopo la buona prova contro il Milan. Preferita la coppia Vianni-Cancello in avanti dal tecnico granata. Due le sorprese rispetto alla probabile formazione: Todisco e Girelli rispettivamente al posto di Portanova e Sava. Nell'Atalanta partirà dal 1' di gioco Ruggeri, ragazzo che ha giocato già diverse partite con la Prima Squadra, sia in campionato che in Champions League.