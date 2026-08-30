Torna il campo il Torino Primavera. Al Centro Sportivo Robaldo alle ore 11:00 scenderanno in campo Torino e Lecce per la seconda giornata del campionato Primavera 1. I granata guidati da mister Francesco Baldini cercano risposte immediate dopo l'esordio stagionale amaro contro il Milan. Per la sfida odierna il tecnico del Toro propone due variazioni sostanziose nell'undici di partenza rispetto alla formazione vista la settimana scorsa. La novità più attesa si registra tra i pali: Cereser finisce in panchina per lasciare spazio ad Andrea Gabriele Dorigo, che fa così il suo debutto ufficiale dal primo minuto con la maglia granata. Il secondo cambio tattico riguarda il centrocampo, con Lorenzo Ferraris preferito a Scacchi nel ruolo di mezz'ala destra per dare maggior freschezza e sostanza all'ampiezza di gioco. Di seguito la distinta ufficiale del match con le formazioni titolari e le rispettive panchine.

Le formazioni di Torino-Lecce

(4-3-3): Dorigo; Gatto, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Liema Olinga, Ballanti; Conzato, Falasca, Befani.: Boerleider, Tchamda, Bonacina, Rivas Correa, Scacchi, Zaghini, Banse, Tomic, Roda, Scibilia, Russo.: Francesco Baldini.

LECCE: Penev, Bendix Larsen, Zovko, Flies, Esposito, Vitale, Onyemachi, Di Pasquale, Dabo Papin, Palamarchuk, Longo. A disposizione: Fontanarosa, Shala, Parente, Milojevic, Skorb, Persano, Trio, El Bouradi, Candido, Lerga, Perrone. Allenatore: Simone Schipa.