Sassuolo nefasto al Torino. Aquilani incarta l'amico Abate e incamera i primi tre punti della propria carriera in Serie A. I granata cadono ancora una volta preda delle sortite offensive avversarie, ma a mancare sono soprattutto le certezze di questa squadra. Ecco i flop e i top di Sassuolo-Torino.

Flop: Vlasic

Flop: Simeone

Top: Fitz-Jim

Top: Ismajli

Chi delude è Nikola Vlasic. La scelta di Abate di schierarlo a ridosso dei centrocampisti non fornisce gli effetti sperati. Senza la qualità del croato la trequarti paga l'assenza di un vero e proprio raccordo tra i reparti. Anche in fase di palleggio non si fa vedere, solo in due occasioni è pericoloso prima con un passaggio per Adams e poi con un tiro deviato da Muric. Passo indietro notevole da parte di chi dovrebbe prendere le redini della squadra.Anche il Cholito non brilla particolarmente contro l'organizzata difesa neroverde. Troppo isolato, viene servito poco e male dai compagni e anche il dialogo con Adams non funziona. L'assenza di Vlasic si sente anche per lui. Questi sono i demeriti altrui. Non è esente da colpe anche lui. Non si fa mai trovare in posizione giusta e viene sovrastato più volte dai difensori. La sua presenza in area di rigore è pressoché nulla.Sicuramente la nota più bella di questo avvio di stagione. L'ex Ajax non smarrisce la bussola nel trafficato e disordinato centrocampo e come sempre porta la sua consueta qualità in fase di impostazione. Apparecchia la palla per l'occasione di Coco a fine primo tempo ed è sempre ordinato.Una domanda che rimbomba, perché in panchina? Abate sceglie Cömert dal primo minuto di gioco, lasciando fuori ancora il centrale ex Empoli. La prestazione del nuovo arrivato non è pulita, quella di Ismajli sí. Deciso nei contrasti e cattivo, tiene a galla la baracca salvando su Bowie e Laurientè. Cade anche lui sul colpo di Berardi, ma non ha colpe. Forse qualche ragionamento in più su di lui va fatto, privarsene è un errore.