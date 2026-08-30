Seconda giornata di campionato, secondo stop di fila per il Torino Abate. Il Sassuolo di Aquilani vince per 2-1 grazie alle reti di Volpato e Berardi. Inutile il momentaneo pareggio di Comuzzo. Sulla rete decisiva del numero 10 neroverde c'è stato un momento di attesa per il Var, poi è arrivata la conferma della regolarità del gol.

Giusto convalidare la rete: Cinquegrano non ostacola Mascardi

Laurientè scodella in mezzo all'area il calcio di punizione, Barkola riesce nella sponda intelligente per l'accorrente Berardi. La conclusione del fantasista è precisa e batte un incolpevole Mascardi. Dopo il check del Var la rete è stata convalidata. La regia ha valutato la posizione di Cinquegrano al momento del gol. Il giocatore non ostacolava in alcun modo la visione di Mascardi e anzi, fa di tutto per permettere al portiere di non avere la visuale oscurata. Un parametro che ha portato all'assegnazione del gol.