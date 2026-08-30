C'è un confronto tra le statistiche di Sassuolo e Torino che incuriosisce, alla luce del risultato
Sassuolo-Torino 2-1: il commento del match dei granata
Un Torino insufficiente, e questo è chiaro. Ma se analizziamo a fondo le statistiche del match emerge qualcosa di molto interessante: un Torino che, pure in maniera un po' raffazzonata, è riuscito a costruire, a creare, e poi... a sprecare. Le statistiche di Sassuolo-Torino, e soprattutto un confronto tra i dati delle due formazioni, condannano il cinismo dei granata, in grado, nonostante le imprecisioni, di costruire, senza sfruttare ai fini del risultato finale.
Al Sassuolo il pallino del gioco, al Torino i dati di possessoNonostante, per la gran parte del match, il pallino del gioco - e con esso le redini - l'abbia tenuto il Sassuolo, i dati legati al possesso evidenziano in realtà un Torino che è stato in grado di tenere il pallone nella propria disponibilità in svariate occasioni. Così un possesso palla che, seppur equilibrato, pende un pochino a favore dei granata, che ne hanno ottenuto il 54%. Così il numero dei passaggi: 436 per gli uomini di Aquilani, 527 per quelli di Abate (e idem si può dire per la precisione: 385 con successo per i neroverdi, 475 per i granata). Per un Torino che, però, è entrato meno nella trequarti avversaria: dell'interezza dei passaggi, l'86% di quelli del Sassuolo sono stati realizzati nel terzo offensivo di campo; l'82% per il Torino.
I dati sulle grandi occasioni: la condanna al cinismo granataDi un Torino che sfrutta meno un possesso maggiore, in realtà, se ne ha traccia anche guardando ai dati offensivi. Non tanto per quanto riguarda le statistiche strettamente legate ai tentativi in porta: sono 19 a 10 i tiri totali, in favore dei padroni di casa, 7 a 4 quelli in porta. Quanto, però, per le grandi occasioni create: a questa voce, Sofascore fa corrispondere un singolo caso per il Sassuolo e addirittura quattro per il Torino. I neroverdi sono riusciti a concretizzare, in realtà, altre due situazioni, mancando l'occasione da rete creata. Dal lato dei granata, però, di mancate ce ne sono 3, con una sola realizzata. Così anche gli xG non sorprendono: 1.85 a 1.26 il dato sugli expected gols, che passa a un rapporto diverso (0.96 a 1.38) se si analizzano i tentativi in porta. Insomma, un Torino che, nonostante tutto, ha creato... e ha sprecato.
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