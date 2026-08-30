Un Torino insufficiente, e questo è chiaro. Ma se analizziamo a fondo le statistiche del match emerge qualcosa di molto interessante: un Torino che, pure in maniera un po' raffazzonata, è riuscito a costruire, a creare, e poi... a sprecare. Le statistiche di Sassuolo-Torino, e soprattutto un confronto tra i dati delle due formazioni, condannano il cinismo dei granata, in grado, nonostante le imprecisioni, di costruire, senza sfruttare ai fini del risultato finale.

Al Sassuolo il pallino del gioco, al Torino i dati di possesso

I dati sulle grandi occasioni: la condanna al cinismo granata

Nonostante, per la gran parte del match, il pallino del gioco - e con esso le redini - l'abbia tenuto il Sassuolo, i dati legati al possesso evidenziano in realtà un Torino che è stato in grado di tenere il pallone nella propria disponibilità in svariate occasioni. Così un possesso palla che, seppur equilibrato, pende un pochino a favore dei granata,. Così il numero dei passaggi:(e idem si può dire per la precisione:). Per un Torino che, però, è entrato meno nella trequarti avversaria: dell'interezza dei passaggi,Di un Torino che sfrutta meno un possesso maggiore, in realtà, se ne ha traccia anche guardando ai dati offensivi. Non tanto per quanto riguarda le statistiche strettamente legate ai tentativi in porta:. Quanto, però, per le grandi occasioni create: a questa voce, Sofascore fa corrispondere. I neroverdi sono riusciti a concretizzare, in realtà, altre due situazioni, mancando l'occasione da rete creata.. Così anche gli xG non sorprendono:. Insomma, un Torino che, nonostante tutto, ha creato... e ha sprecato.