Primavera, le formazioni ufficiali di Udinese-Torino: Ansah confermato titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Torino, gara valevole per la 15esima giornata del campionato Primavera 1. Fioratti, che oggi sostituisce Scurto, schiera il suo Torino con un 4-3-1-2, con Passador in porta. Confermati poi 3/4 della difesa vista contro la Samp, con Wade (prima presenza stagionale per lui) che viene schierato terzino e Dellavalle che si sposta al centro al posto di N'Guessan, per fare coppia con Anton, a sinistra ancora Opoku. In mezzo al campo Ruiz prende il posto di Weidmann, mentre in attacco sono confermati Ansah e Jurgens, con alle loro spalle Dell'Aquila. Assenti per la gara N'Guessan, Weidmann, Antolini e Dembelé. Prima convocazione invece per Barzago, arrivato in settimana, che parte dalla panchina.