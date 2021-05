Primavera, le pagelle di Ascoli-Torino 0-1: bene Spina-Celesia, Vianni decisivo

Buona prestazione in generale dei granata, ma continua a mancare l'ultima giocata. La speranza per Coppitelli è che la vittoria possa sbloccare la squadra

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino torna al successo battendo l'Ascoli grazie al gol di Vianni, subentrato nella ripresa per Cancello (qui la cronaca del match). Buona partita dei granata, che sono riusciti a battere anche la paura che alla lunga poteva uscire. Spicca la prestazione dei difensori, oltre al match-winner Vianni.

SAVA 6.5: Si riscatta dopo gli errori di Milano. Torna titolare e gioca una buonissima partita. L'Ascoli raramente si affaccia in avanti, ma quando lo fa lo trova sempre pronto e reattivo.

TODISCO 5.5: Gioca un buonissimo primo tempo, con qualche errore certo, ma anche con qualche spunto veramente interessante. Come sempre non fa mancare la sua solita generosità. Nel secondo tempo cala vistosamente e dalle sue parti l'Ascoli inizia a creare qualche pericolo. (75' FOSCHIsv)

SPINA 6.5: Spesso si alza per recuperare palla e per aiutare la squadra nel pressing alto. Quando entra in possesso della palla spesso è bravo a superare la prima linea di pressione degli avversari.

CELESIA 6.5: Provvidenziale il suo intervento su Olivieri al 20'. Gioca più arretrato rispetto a Spina e gioca bene. Buone letture

FREDDI GRECO 6: Tanti cross sbagliati, ma per il resto gioca molto bene. Raramente viene saltato, spinge con costanza. Serve limitare gli errori tecnici, ma il suo apporto è importante.

KRYEZIU 6: È il solito metronomo, oggi forse meglio del solito. Gioca a pochi tocchi e cerca spesso la verticalizzazione. La squadra si fida di lui e gli affida tutti i palloni.

SAVINI 5.5: In fase di possesso ha fatto vedere di saper fare molto meglio di oggi. Un passo indietro rispetto alle altre uscite. Nel secondo tempo spreca un'occasione ghiottissima dopo che Vianni non era riuscito a calciare in porta.

LOVAGLIO 5.5: Dà l'impressione di voler essere protagonista e lo è, ma a volte sbaglia delle giocate proprio per troppa foga. (64' FAVALE 5.5: Il suo impatto non è dei migliori, non salta l'uomo e non crea particolari occasioni. Va anche detto che non è molto aiutato dai compagni che non lo servono quasi mai con palloni rasoterra e lui nel gioco aereo non è proprio un fulmine di guerra. Nonostante questo combatte su ogni pallone consapevole dell'importanza della partita).

KARAMOKO 5.5: Torna titolare dopo due mesi di squalifica in un ruolo inedito per sfruttare le sue qualità e la sua fisicità. Al 10' sfiora subito il gol, ma la sua conclusione da posizione defilata non inquadra la porta. È il giocatore più attivo in avanti e anche quello che calcia di più. Nel secondo tempo cala vistosamente e non fa più la differenza. (72' HORVATH 6: anche lui ha qualcosa da farsi perdonare, si impegna e lotta. Ancora troppo lento a volte palla al piede).

CANCELLO 5.5: Nel primo tempo sbaglia tanto e spreca anche una buona occasione. Nel secondo Bolletta gli dice no su una situazione creata da lui. (64' VIANNI 7: Entra e segna. Di palloni ne tocca veramente pochi, ma quello più importante lo sfrutta: supera il portiere in uscita e segna a porta vuota. Da lui devono arrivare i gol salvezza).

LA MARCA 6: Si muove per tutto il fronte offensivo e spesso i suoi movimenti senza palla aiutano la squadra a creare superiorità numerica. (72' CONTINELLA 6: Tocca pochi palloni, ma lo fa con la voglia di essere determinante e utile per la squadra. La grinta c'è e lotta fino alla fine).

ALL. COPPITELLI 7: Il Toro ritorna alla vittoria e può tirare un sospiro di sollievo. Interessante la scelta di mettere Karamoko in avanti al fianco di Cancello. L'ex Chievo in attacco può creare diversi grattacapi. Giusti i cambi a partita in corso. Toglie giocatori ormai stanchi e sulle gambe e inserisce poi forze fresche che fanno la differenza nel finale. Giusta anche la sostituzione di Todisco, con l'ingresso di Foschi da quelle parti i granata non hanno più sofferto.