Primavera, le pagelle di Bologna-Torino 1-0: non basta un vivace Zanetti

Il Torino perde di misura contro il Bologna: per i granata il brasiliano va vicino al vantaggio nel primo tempo

Irene Nicola

Il Torino perde di misura il confronto con il Bologna e si deve arrendere alla terza sconfitta consecutiva. Il gol nella ripresa di Rocchi condanna i granata, che erano stati autori di un primo tempo importante.

MILAN 6: Non sporca i guantoni nel primo tempo, fatta eccezione per una punizione facilmente parabile. Evita il 2-0 respingendo con un colpo di reni il mancino dal limite di Paananen.

PAGANI 6: Commette qualche imprecisione in ripiegamento che rischia di far trovare scoperto il Toro. Meglio l'apporto all'offensiva: da un suo cross nasce il vantaggio sfiorato da Zanetti. (72' CACCAVO 6: Nel finale prova a rendersi pericoloso, ha un paio di palloni interessanti, entrambe le sue conclusioni sono di poco alte)

N'GUESSAN 6.5: In anticipo non sbaglia, si conferma una garanzia dietro. Sbroglia un paio di situazioni potenzialmente difficili tra primo e secondo tempo.

ANTON 5.5: Fa bene nel primo tempo, deve però fare i conti con un'ammonizione severa che lo limita. Nella ripresa è complice del pasticcio su Rocchi che, solo contro due, ha vita troppo facile.

DELLAVALLE 5.5: Si vede poco nel primo tempo, inizia il secondo cercando di far valere la fisicità in più duelli. Paga anche l'indecisione nel fermare Rocchi.

GARBETT 6.5: E' un rientro importante per Coppitelli, si fa subito vedere in avanti e dà sostanza al centrocampo dei granata. Si conferma anche un possibile jolly per l'offensiva con un paio di conclusioni.

ANGORI 6: Viene spostato a centrocampo a fianco di Garbett ed è chiamato a dirigere i suoi. Lo fa bene, considerando i limiti di un ruolo che non è propriamente il suo. Finisce la gara sfinito.

GINEITIS 6: A centrocampo non sfigura, può migliorare negli inserimenti. Pescato troppo spesso in fuorigioco.

DI MARCO 6: Primo tempo a tinte alterne visto il confronto con Sakho, poi costretto a uscire. Trova un paio di spunti, ma il Bologna si chiude bene. (62' SAVINI 6: Mezzora per il capitano granata. Lotta come sempre in mezzo, non basta per recuperare il Bologna)

AKHALAIA 6: Si muove bene anche senza palla e fa una gran mole di lavoro sulle seconde palle, ma è poco incisivo sotto porta. (80' VAIARELLI 6: Esordio in Primavera per il classe 2004, 10' nell'assalto finale del Torino)

STENIO 6.5: Sembra particolarmente ispirato sin dalle prime battute del match. Incide parecchio a sinistra con la sua velocità e la sua qualità, non a caso è lui ad andare più vicino alla rete con un colpo di testa su cui si immola Bagnolini. (62' EDERA 6: Altra mezzora in campo per lui dopo quella contro la Fiorentina. Ritrova da ex il Bologna. Si fa vedere nel finale con il mancino che termina a fil di palo).

ALL. COPPITELLI 5.5: La squadra gioca una gara a due volti. Se nel primo tempo il pareggio stava stretto al Toro, nella ripresa i granata non riescono nemmeno a tenere lo 0-0. E' la terza sconfitta consecutiva per la Primavera granata, che non riesce a mantenere la stessa intensità di gioco tra prima e seconda frazione. Il terzo ko di fila rende ormai impossibile puntare ai playoff e ora il calendario delle prossime gare è in salita.

