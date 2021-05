Primavera, le pagelle di Fiorentina-Torino 2-2: che perla di La Marca

Cancello entra e segna, bene anche Spina. Male invece Karamoko e Vianni, i due fuoriquota devono posso fare di più

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia contro la Fiorentina per 2-2 (qui la cronaca). In gol per i granata La Marca (in rovesciata) e Cancello nel finale (tiro al volo pregevole). Due belle reti che però servono solamente a mantenere le distanze dal Bologna prossimo avversario dei granata. Il Toro infatti è stato in vantaggio per oltre settanta minuti, poi la rimonta della Fiorentina, infine la reazione dei granata che fissa il risultato sul 2-2.

SAVA 5.5: Bravo a respingere la conclusione di Munteanu nel primo tempo, mentre nella ripresa sempre sull'attaccante viola respinge male e questo regala a Spalluto il più facile dei tap-in.

TODISCO 6: La sua crescita è palese ormai, però in qualche frangente va in difficoltà. Poco aiutato da Vianni deve vedersela con Agostinelli e Pierozzi, lui prova a barcamenarsi. Nel secondo tempo cresce nel finale quando inizia a spingere con continuità.

SPINA 6.5: Chiude tutto quello che passa e gioca bene la palla. La Fiorentina gli impedisce di impostare, lui fa spazio a Celesia. Vince quasi tutti i contrasti aerei.

CELESIA 6: Bene in chiusura, ma nel primo tempo sbaglia tanti palloni in uscita giocando in modo frettoloso la palla. Troppa irruenza nel secondo tempo quando stende Milani a due passi dall'area, da quella punizione poi nasce l'azione del gol.

GRECO 6: Dal suo lato la Fiorentina cerca di sfondare più volte, lui è attento a chiudere e a provare a far ripartire. Sua la palla al bacio per Karamoko al 27'. Deve stare molto attento in difesa e ha poco spazio per spingere. Bravo nel finale quando di testa rimette in mezzo la palla che poi Cancello deposita in rete.

DI MARCO 5.5: Esordio in Primavera 1 e non è una partita semplice. Parte bene giocando nel modo giusto i primi palloni, poi con il passare dei minuti viene inghiottito nella morsa della pressione viola. (74' KRYEZIU sv)

SAVINI 6: Come sempre ottimo in fase di interdizione. Recupera e sporca una gran quantità di palloni. Sbaglia molto (come i compagni) in fase di costruzione. È dominante dal punto di vista difensivo. Deve e può crescere tecicamente, è il tassello mancante per diventare un giocatore dal futuro interessante.

CONTINELLA 6: Torna titolare dopo tanto tempo e la prima giocata è giusta e decisiva, sul cross di Todisco rimette in mezzo la palla di mancino e da lì nasce il gol di La Marca. Si sacrifica tantissimo per la squadra e correre senza sosta, motivo per cui sbaglia qualche pallone che uno con la sua qualità potrebbe gestire meglio. (63' CIAMMAGLICHELLA 6: Come sempre entra con il giusto piglio, ma chiaramente pesa la differenza d'età. Lui ha la giusta personalità e fa quello che deve. Spizza poi la palla che arriva a Cancello, giocata decisiva).

VIANNI 5.5: Si vede poco, la posizione inedita dev'essere evidentemente ancora assorbita. Appena spostato nel suo ruolo fa subito quello che era mancato al Torino: si prende un fallo difendendo palla su Dutu e fa respirare la squadra. Nonostante questo, qualche errore di troppo continua a commetterlo: prima spreca un potenziale 3 contro 2 servendo male Lovaglio e pochi minuti dopo perde palla vicino all'area di rigore granata.

KARAMOKO 5.5: Non è un attaccante puro e infatti i movimenti non sono dei migliori. Sbaglia al 27' quando al posto di calciare poteva servire Continella tutto solo al centro dell'area. Partita sottotono da parte del francese, che in questo ruolo non riesce a incidere. (55' LOVAGLIO 6: Entra e prova a dare i soliti strappi, la Fiorentina lo ferma come può)

LA MARCA 6.5: Inizia la partita nel migliore dei modi trovando una perla incredibile: gol in rovesciata che si infila sotto l'incrocio. Poi lotta per tutto il resto della partita, anche se non riesce a creare grossi pericoli, merito della difesa della Fiorentina che lo chiude bene. (74' CANCELLO 7: Entra, segna e regala il pari al Torino. Praticamente è l'unica palla toccata nella partita. È il suo miglior momento da quando è al Toro. La fiducia di Coppitelli gli sta facendo bene e lui sta diventando sempre più importante per la squadra).

ALL. COPPITELLI 6: Le scelte iniziali sono rischiose, ma vengono ripagate dalla prestazione nel primo tempo dai suoi. Nel secondo tempo toglie Continella per Ciammaglichella e questa mossa (fatta anche per far rifiatare il primo che aveva speso molto) toglie un po' di solidità della squadra che infatti subisce subito due gol. Alla fine il 2005 lo ripaga spiazzando la palla che arriva a Cancello per il 2002. Azzeccata la mossa di inserire il 2002 ex Inter invece, che gli regala il pari che permette di allungare sulla Lazio.