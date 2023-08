Primavera, le pagelle di Genoa-Torino 3-4: Dembele fa il vuoto, Ruszel si immola

DEMBELE 7.5: In accelerazione fa la differenza, ha un passo che nessuno riesce a tenere e gli permette di fare il bello e il cattivo tempo sulla corsia destra. Il francese, reduce dal precampionato con Juric, è un rientro fondamentale per la Primavera di Scurto. Nel finale lo dimostra ulteriormente, dando una grossa mano dietro nel momento più difficile.

DELLAVALLE 7: In difesa dà sicurezza e suona la carica quando il Grifone si fa sotto. Per la prima in campionato il capitano ha però anche un colpo in canna, il gol. Lo sfodera per il 3-0 granata, con una splendida punizione dal limite.

RETTORE 6: Attento alla prima da titolare e ben posizionato per larghi tratti nel match, perde un po' di tranquillità negli ultimi 20' quando la partita cambia volto. Avrà modo di crescere in personalità nelle prossime uscite.

ANTOLINI 6.5: Inizia il primo tempo con un bel cross per Gabellini, poi rischia con una palla persa su Fini che lancia Papadopoulos contro Abati. Nella ripresa trova più costanza e nel finale respinge l'assalto finale del Genoa facendo valere la sua esperienza.

CIAMMAGLICHELLA 7: Prima molto positiva del canterano granata. Il centrocampo gira a meraviglia per i primi 60' e Ciammaglichella crea tante iniziative. Trova poi il meritato gol personale dopo una serpentina. (80' FRANZONI sv: Nei dieci minuti più recupero in cui è in campo entra con il piglio e con la testa giusta, è il primo a far salire i granata)

RUSZEL 8: Se c'è un lottatore nel Torino è Ruszel. Spesso si immola lui a centrocampo prima ancora che la difesa possa correre qualche rischio. Non caso è il giocatore che subisce più falli nel corso della partita. Alla sua mole di lavoro si aggiunge un'infinità di palloni recuperati.

SILVA 6.5: Torna anche lui titolare nel centrocampo della Primavera granata. Si fa vedere ben inserito nei meccanismi di gioco e nel trio con Ciammaglichella e Ruszel. Esce (63' PADULA 6: In un Toro che smette di attaccare, la punta ex Roma si rivela preziosa per prendere fiato nel finale e provare a non arretrare)

SAVVA 7: Il cipriota all'esordio entra in modalità monstre. Si fa vedere subito con un'accelerazione per vie centrali, mettendo paura a Calvani. Quando si lancia il Grifone non lo prende, Savva ci mette poco a capirlo e così trova il 2-0 granata. Splendida la discesa e ancora di più la conclusione col mancino dalla trequarti. Pronto per il salto in Prima squadra? (53' MARCHIORO 6: A tratti pare ancora un po' lento rispetto ai ritmi della partita. Nel finale anche qualche scintilla di troppo, ma guadagna due falli importanti per far scorrere il cronometro)

GABELLINI 7: Si presenta in Primavera 1 con una girata nei pressi della bandierina che per poco non si tramuta in gol. Subito dopo segna la prima rete della stagione del Torino. Bravo a pressare su Scaravilli, che alla fine sbaglia il rinvio calciandolo sulla schiena di Gabellini e facendo depositare la palla in rete. Non poteva chiedere un inizio migliore (63' DALLAVECCHIA 6: Entra quando la partita sta iniziando a cambiare volto, tiene botta cercando di adattarsi ai ritmi non semplici della partita).

NJIE 6.5: Dopo aver saltato praticamente tutto il precampionato per infortunio, si presenta titolare ai nastri di partenza. E manda segnali più che positivi. Già determinante in velocità e nell'uno contro uno, va vicino al gol di testa nel primo tempo. Sente tirare al 70' la coscia destra, vorrebbe continuare ma Scurto vuole evitare nuovi problemi fisici e lo toglie (80' LONGONI sv)

ALL. SCURTO 6.5: Il Torino visto contro il Genoa ha due volti. Difficile pensare a una squadra più divertente ed efficace di quella vista nei primi 60' di partita, da rivedere invece l'ultimo terzo di gara in cui i granata hanno rischiato di perdere clamorosamente i tre punti. Le qualità su cui lavorare però ci sono. La vecchia guardia ha risposto bene, i meno avvezzi al campionato Primavera potranno ingranare e qualche risposta si è vista già anche dai nuovi arrivati. Era la prima ed era importante partire col piede giusto.