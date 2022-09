Primavera, le pagelle di Roma-Torino 1-1: Gineitis la sblocca, Passador si immola

I voti ai protagonisti della sfida del Tre Fontane: il portiere ex Pordenone si conferma una garanzia

Irene Nicola

Il Torino Primavera esce dalla trasferta di Roma con un punto. Finisce 1-1 contro i giallorossi, che rimontano il provvisorio vantaggio di Gineitis con la rete di Cassano. Nel finale è assalto Roma, ma i granata stringono i denti e Passador mura.

PASSADOR 7: Risponde subito presente sul destro insidioso di Pisilli, si ripete un paio di volte nella prima frazione. In occasione del gol non può nulla. Nella ripresa e specialmente nel finale fa la differenza.

DELLAVALLE 6: Può crescere e lavorare nell'apporto alla fase offensiva, dietro invece si dimostra affidabile come spesso ha fatto. Attento in un finale confusionario.

DEMBELE 6.5: Sfrutta le sue migliori doti, fisicità e corsa, per far male alla Roma. Ci riesce e da una sua incursione nasce il gol del vantaggio granata. In dieci è costretto a ripiegare per aiutare la difesa, non si fa trovare impreparato.

N'GUESSAN 6: In campo sbaglia poco e offre la consueta prova di concretezza. Ai voti la sua prestazione meriterebbe di più, ma paga un giallo evitabile per fallo di reazione a gioco fermo, un limite in un finale frenetico.

ANTON 5.5: Primo tempo attento, paga caro l'intervento in scivolata al 64'. Ammonito, viene sanzionato con il secondo giallo. Una tegola non da poco per il Toro che perde un suo punto di riferimento.

ANTOLINI 6: Missori è un cliente veramente ostico, che lo costringe a una partita di sacrificio. Con il passare dei minuti prende coraggio e assiste con più continuità Jurgens. (53' D'AGOSTINO 6.5: Dà tutto, aiutando a contenere i giallorossi. Nel finale prezioso un suo tentativo di ripartenza, guadagna un giallo ed evita che la Roma abbia l'ultimo assalto)

RUSZEL 6.5: A centrocampo è quello che si mette più in vista per giocate. L'azione che porta al gol di Gineitis parte infatti da un suo lancio lungo per Dembele. Prestazione solida, sta crescendo. (87' RETTORE sv: Dentro nel finale per respingere l'assalto della Roma)

GINEITIS 6.5: Bravo a inserirsi e a chiudere l'azione finalizzando l'incursione di Dembele sulla destra. Il suo gol è pesantissimo e consente ai granata di uscire da Roma con un punto.

DELL'AQUILA 6: Prima da titolare, Scurto lo schiera titolare sulla trequarti. Elemento di qualità per la trequarti, si muove bene nello spazio anche se non trova la via del gol. (53' WEIDMANN 6: Costretto a sacrificarsi anche lui, aiuta i compagni)

JURGENS 6: La sua velocità è una dote importante per ripartire, da affinare però l'intesa con Caccavo. Carica il tiro dalla distanza, ma conclude alto. Guadagna tanti falli. (65' GAJ 6: Attento a non lasciare troppi spazi a Satriano)

CACCAVO 6: Non si tira indietro nel duello fisico, ma non gli arrivano grossi palloni giocabili nel primo tempo. Nella ripresa ne ha uno, che non sfrutta al meglio. (53' ANSAH 6: Entra e con orgoglio prova a spingere in avanti a prescindere dall'inferiorità numerica)

ALL. SCURTO 6: Il suo Torino se la gioca anche contro la Roma nel primo tempo e sembra saper leggere bene le situazioni. Peccato per una ripresa condizionata dall'inferiorità numerica. Nel finale con i cambi mette in campo una squadra iper difensiva. Alla fine strappa un punto importante.