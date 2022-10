Primavera, le pagelle di Sassuolo-Torino 3-0: Weidmann e Ansah insufficienti

Le pagelle della partita tra Sassuolo e Torino: pochi spunti per i granata

Irene Nicola

La Primavera del Torino esce sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Sassuolo, in una gara che i granata non riescono a prendere in mano (QUI la cronaca). Di seguito le pagelle dei calciatori granata.

PASSADOR 6: Non irresistibile la prima respinta sulla punizione di Casolari, poi si riassesta. Sulla perla di Bruno non può nulla, non responsabile delle altre due reti.

DEMBELE 5.5: Pieragnolo in difesa è un osso duro e lo costringe agli straordinari. Non si dimostra sempre attento, lascia qualche pallone di troppo vagante, rischiando di mettere in difficoltà la retroguardia.

N'GUESSAN 6: Impegnato in molti corpo a corpo, difficilmente viene messo in difficoltà. Si conferma per personalità.

DELLAVALLE 6: E' ordinato nel duello con Russo, come N'Guessan non commette particolari leggerezze e si conferma sui livelli già visti nella gara contro il Napoli.

ANTOLINI 5.5: Si sgancia spesso dalla difesa per andare in spinta, ma non trova spazi e la sua azione non si rivela particolarmente efficace. Nella ripresa si sposta a centrocampo dopo l'ingresso di Opoku come terzino, ma non è preciso. Quando va in difficoltà diventa falloso e perde lucidità.

GINEITIS 6: Tenta subito di farsi vedere in avanti nel primo tempo. Con il passare dei minuti trova meno spazio e fatica a imporsi contro il centrocampo del Sassuolo. (63' CIAMMAGLICHELLA 6: Ingresso positivo, prova a far avanzare i suoi)

RUSZEL 6: Dirige il centrocampo come al solito con ordine, ma si mostra anche lui più spento nel servire palloni giocabili al reparto offensivo. (59' RUIZ 5.5: Mezzora per mettere minuti nelle gambe)

D'AGOSTINO 6: Prestazione di sostanza per lui. Lotta in mediana, si spende in un primo tempo poco brillante da parte dei granata (45' DELL'AQUILA 6.5: Scurto lo mette in campo per dare più qualità alla squadra. Spinto dall'orgoglio, l'unico giocatore in grado di mettere in difficoltà il Sassuolo con i suoi lampi)

WEIDMANN 5: Mette a segno il primo tentativo del Toro, poi però cala vistosamente. Paga l'errore che porta al raddoppio del Sassuolo, perdendo un brutto pallone a centrocampo. (63' OPOKU 6: Esordio con la maglia del Toro in una partita ufficiale. Cerca di farsi vedere a sinistra, con qualche iniziativa)

JURGENS 5.5: Molto meno incisivo rispetto a quanto ha abituato, nel primo tempo si vede poco se non per un cross su cui interviene direttamente Zacchi. Nella ripresa si spegne con i compagni.

ANSAH 5: Il più cercato dai suoi nel primo tempo. Prova a fare a sportellate e spesso mette il fisico nei duelli, ma è troppo impreciso sia al momento dei cross che nelle giocate. Diventa prevedibile (59' CACCAVO 6: Entra con una gran voglia di far bene in un momento in cui la gara appare compromessa. Si spende nel pressing)

ALL. SCURTO 5.5: Il Torino non riesce a trovare la quadra nella partita con il Sassuolo. Tenta più volte di cambiare volto alla formazione, come quando inserisce Dell'Aquila, ma nessuna mossa oggi è sufficiente per impensierire i neroverdi. Partita e giornata storta. I granata devono ritrovarsi in vista del doppio impegno di questa settimana.