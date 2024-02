Primavera, le pagelle di Sassuolo-Torino 6-3: Dell’Aquila ultimo a mollare

Le pagelle della sfida tra Sassuolo e Torino, terminata con il ko per i granata

Irene Nicola Redattore

Debacle del Torino Primavera in casa del Sassuolo. I granata di Scurto combattono colpo su colpo nel primo tempo, terminato sul 3-3. Poi subiscono la verve dei neroverdi nella ripresa e crollano nel finale. Finisce 6-3, primo ko in quasi tre mesi dei granata. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

ABATI 5: Subisce un parziale pesantissimo, anche se non è tutto amputabile a lui. Sul secondo gol la responsabilità pare più di Mendes, non è esente da colpe invece in occasione del terzo e del quinto.

MARCHIORO 5.5: Torna titolare dopo gli ultimi acciacchi, trova la prima rete in Primavera 1 alla mezzora siglando di potenza il 3-3. Prova generosa a dispetto del risultato finale, gliene va reso atto come per Dellavalle per quanto poi paghi nella valutazione il pasticcio difensivo che inganna Abati sul 4-3 (93' CASALI sv)

MENDES 5: Va in affanno in una gara che lascia poco tempo per riprendere fiato. Commette un evidente errore di lettura sul secondo gol anticipando Abati e ostacolandolo, perde di sicurezza quando i neroverdi iniziano a spingere. Passo indietro rispetto alle ultime uscite decisamente più convincenti, avrà modo di recuperare.

DELLAVALLE 6: La sua partita va analizzata in due chiavi. Per gran parte della gara, anche quando i granata traballano, è lui a dettare i tempi e a provare a mettere ordine oltre a siglare dal dischetto il momentaneo 2-1. Inizia la ripresa con ottimi presupposti, poi non si intende con Marchioro quando il Toro subisce il 4-3. Lascia il campo, ammonito, visibilmente deluso (72' MUNTU 6: Entra quando la partita ha poco da dire e il Toro non riesce più a rispondere colpo su colpo. Prova comunque a dare la carica)

BIANAY BALCOT 5.5: Si sposta sull'out di sinistra e lascia spazio a Marchioro sulla destra. Più efficace quando è chiamato alle scorribande offensive, in ripiegamento fa più fatica.

SAVVA 6: Dà subito l'impressione di avere l'interruttore acceso sulla modalità on. Al 18' guadagna il secondo rigore consecutivo in altrettante partite, poi cerca più volte la porta. Sfiora la rete con un tiro splendido dalla distanza, miracoloso Theiner a negargli lo specchio a fine primo tempo. Nella ripresa cala d'intensità quando la partita inizia a girare verso i neroverdi, aveva speso comunque tanto.

SILVA 5.5: Meno in vista rispetto alle ultime uscite, non convince come altre volte ha fatto quando deve ripiegare. Nella ripresa trova meno intensità e riesce a supportare meno la retroguardia nel respingere le offensive del Sassuolo. Esce zoppicante (72' PERCIUN 6: Entra quando la partita ha poco da dire, prova a farsi vedere)

DALLA VECCHIA 6: Tra i migliori in campo del primo tempo. Arriva dappertutto a sostegno dei compagni e alza la testa quando c'è modo da attaccare andando a sostegno del reparto offensivo e trovando anche l'assist per la rete di Dell'Aquila. Meno positiva la ripresa, come vale per tutti, ma nel complesso la prestazione resta sufficiente.

NJIE 5.5: Entra in partita solo a sprazzi, non riuscendo ad avere quell'incisività che è stata fondamentale nelle ultime gare della Primavera. Nei dribbling ha spesso ragione, meno lucido al momento del tiro. (58' CIAMMAGLICHELLA 6: Entra un secondo prima del 4-3 che manda in tilt i granata, prova comunque a dare la scossa con qualche spunto offensivo)

DELL'AQUILA 6.5: L'ultimo a gettare la spugna. Rimette subito in corsa il Toro dopo la rete di Bruno con una magia dal limite, poi lavora tantissimo abbassandosi e cercando poi di recuperare metri con la sua qualità. Anche quando i granata alzano bandiera bianca prova a farsi vedere con cross per Ciammaglichella o da piazzato. Dimostra maturità nell'atteggiamento.

GABELLINI 5.5: Si vede ancora troppo poco sotto porta, mentre è più convincente quando lavora di sponda spalle alla porta ma non basta. Un giallo per un intervento scomposto fa terminare anzitempo la sua partita. (58' FRANZONI 5.5: Non riesce a entrare in partita, nel complesso riesce a dir poco)

ALL. SCURTO 5.5: Prima sconfitta del Torino in quasi tre mesi, il 6-3 è un parziale pesantissimo per come è arrivato. Il Torino è rimasto in corsa per tutto il primo tempo, pur perdendo solidità a livello difensivo e subendo troppo rispetto a quanto fatto nelle ultime uscite. Nella ripresa però quando c'è stato da rialzare la testa e il Toro ha perso troppa lucidità. Sconfitta che brucia e che dovrà essere usata dai granata per non commettere gli stessi errori.

