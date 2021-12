Primavera, le pagelle di Torino-Cagliari 0-0: Milan chiude lo specchio

Pesa l'errore di Baeten, che in chiusura di primo tempo manda clamorosamente a lato a tu per tu con il portiere dei sardi

Alberto Giulini

Finisce 0-0 a Biella tra Torino e Cagliari (QUI LA CRONACA). Dopo un buon primo tempo per i granata, sono i sardi a crescere vistosamente nella ripresa ma senza trovare la zampata da tre punti. Tra i granata brilla Milan, bravo a salvare i suoi; pesa invece l'errore di Baeten che ha mandato clamorosamente a lato il pallone del possibile 1-0.

MILAN 7: Subito attento in uscita bassa, in chiusura di primo tempo è bravissimo a salvare su Yanken alla prima vera occasione del Cagliari. Al 72' lo salva la traversa, poi è bravissimo ad alzarsi subito per impedire il tap-in di Tramoni. Quando non ci può arrivare ci pensano i sardi a mancare clamorosamente lo specchio.

DELLA VALLE 6: attento in chiusura, non essendo un terzino di ruolo si vede poco in fase offensiva.

ANTON 6,5: chiude bene gli spazi, si regala due ottimi anticipi e la fa da padrone nel gioco aereo.

REALI 6: attento in chiusura. Nel finale deve uscire per un colpo alla nuca (dall'87' Amadori sv)

ANGORI 5,5: Si vede frequentemente in fase offensiva, ma dalle sue parti nascono le due migliori occasioni del Cagliari: Vinciguerra e Kourfalidis graziano i granata mancando clamorosamente lo specchio.

LINDKVIST 6: non lo si vedeva titolare in campionato dal 18 settembre. Nel primo tempo è sempre nel vivo del gioco e se la cava molto bene con il pallone tra i piedi, cala vistosamente nella ripresa.

SAVINI 6: di lotta e di governo, recupera diversi palloni e trova due verticalizzazioni interessanti nel primo tempo. In avvio di ripresa scheggia il palo con un bel sinistro a giro. Anche lui cala nel secondo tempo.

DI MARCO 6: ordinato con il pallone tra i piedi, anche un paio di recuperi importanti che i compagni non riescono a sfruttare. (dal 58' Stenio Zanetti 5,5: al rientro dall'infortunio non è ancora al meglio e si vede, non riesce a fare la differenza come aveva abituato)

BAETEN 5,5: lavora bene diversi palloni, ma nel giudizio pesa tantissimo il gol divorato a tu per tu con il portiere in chiusura di primo tempo. (dal 65' Rosa 5,5: entra nel momento più difficile dei granata, ma si vede pochissimo e non incide).

AKHALAIA 6: fa ammonire subito ammonire Palomba e trova la sponda giusta per La Marca. Nella ripresa va a pochi centimetri dal gol con un sinistro dal limite. (dal 65' Caccavo 5,5: un solo pallone interessante, non riesce ad approfittarne. Anche lui paga l'ingresso nel momento meno brillante dei granata).

LA MARCA 6: con un gran destro al volo dal limite va a scheggiare il legno, (dal 65' Antolini 5,5: subito una ripartenza sprecata, non preciso con il pallone tra i piedi)

All. COPPITELLI 6: il suo Toro convince nel primo tempo ed avrebbe anche l'occasione di portarsi all'intervallo sull'1-0, ma Baeten spreca clamorosamente. Nella ripresa sono invece i sardi a prendere sempre più campo e sfiorare il vantaggio. I cambi arrivano nel momento giusto per cercare di dare una scossa, anche se non riescono del tutto ad incidere. Strappa comunque un punto prezioso e giusto per quanto si è visto in campo.