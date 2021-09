Primavera, le pagelle di Torino-Empoli 1-2: buone impressioni da Stenio

Buona anche la prova di Zanetti, che trova Di Marco in occasione del momentaneo vantaggio granata. Un passo indietro per Garbett

Alberto Giulini

Sconfitta di misura per la Primavera granata, che cede in rimonta al cospetto dell'Empoli campion d'Italia in carica. Un gol di Di Marco in avvio ha illuso i granata, superati dai toscani con una rete per tempo. Ecco i voti ai protagonisti dell'incontro.

MILAN 6,5: Attento a chiudere in uscita bassa sulle imbucate, non ha colpe sul primo gol dei toscani. Salva su Fazzini in avvio di ripresa, sfortunato in occasione del raddoppio empolese perché gli deviano il pallone da pochi passi.

PAGANI 5,5: Spende il giallo alla mezzora per fermare una ripartenza, si vede quasi solo in fase di contenimento. Entrambi i gol dell'Empoli arrivano dalle sue parti (dal 63' AMADORI 6: attento in chiusura)

DELLA VALLE 6: Un paio di incertezze in avvio, ma senza conseguenze. Si riprende ed è attento in copertura, andando anche vicino al terzo gol consecutivo su calcio piazzato. Con l'ingresso di Amadori si allarga a fare il terzino.

REALI 6: Coppitelli gli conferma la fiducia, lui risponde con una prova attenta in copertura.

ANGORI 6,5: non riesce a spingersi troppo in avanti, ma il suo mancino si conferma un valore aggiunto in costruzione. Ottimo soprattutto sui piazzati.

DI MARCO 6: Porta subito in vantaggio i granata dopo quattro minuti, poi si vede poco. I crampi lo costringono al cambio dopo l'ora di gioco [dal 67' LINDKVIST sv: Coppitelli lo richiama in panchina nel finale. (dall'85' BARBIERI sv: in campo per l'ultimo assalto, si nota solo per un fallo in mezzo al campo)].

SAVINI 6: Il capitano si carica sulle spalle il centrocampo ed è un valore aggiunto in fase di copertura.

GARBETT 5: Perde un bruttissimo pallone in chiusura di primo tempo ma l'Empoli non ne approfitta. In mezzo al campo non sembra del tutto a suo agio e sbaglia anche in occasione del secondo gol dei toscani. Prova a riscattarsi con un bel cross per Baeten che manca il pallone di pochi centimetri ed un destro che chiama Hvalic al grande intervento.

STENIO ZANETTI 6,5: Bravo a vedere e trovare Di Marco in occasione del primo gol. Parte largo a sinistra, dimostra di saperci fare con il pallone tra i piedi. Esagera in un paio di circostanze, ma le impressioni sono molto buone a poche settimane dall'arrivo in Italia. Cala nella ripresa, fino alla sostituzione dopo un'ora di gioco. (dal 63' LA MARCA 6: esordio stagionale dopo l'infortunio. Non è ancora al meglio, si fa vedere con un destro al volo).

ROSA 5,5: Una buona occasione mancata di pochi centimetri, per il resto di palloni per colpire ne ha visti pochissimi (dal 66' AKHALAIA 6: un bel destro a scaldare i guantoni di Hvalic, anche lui di vere occasioni non ne ha molte).

BAETEN 6: Un bel pallone per Rosa che non per poco sfrutta, poi tanto lavoro lavoro spalle alla porta. Nel secondo tempo va ad un passo dal gol del 2-2.

All. COPPITELLI 6: Disegna il suo Toro con un 4-4-2 e riesce a tenere testa all'Empoli campione in carica, già rodato e forte di individualità importanti in mezzo al campo. I granata hanno ancora bisogno di tempo per integrare gli acquisti e recuperare giocatori importanti infortunati, ma la strada è quella giusta e con un pizzico di fortuna in più sarebbe arrivato un punto importante.