Primavera, Scurto post Torino-Frosinone 3-0: “Reagire in 10 non era facile”

Dopo la vittoria contro il Frosinone, Scurto - allenatore della Primavera del Torino - ha commentato il successo dei suoi ragazzi (QUI il commento al match). Con i 3 punti il Toro accorcia sul Lecce capolista (QUI le pagelle dei granata) ed è sempre più vicino alla qualificazione ai playoff. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra ha fatto una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Reagire in inferiorità numerica non era facile: i ragazzi sono stati bravi a sacrificarsi per resistere ai tentativi del Frosinone. Abbiamo conquistato una partita importante per il nostro cammino"