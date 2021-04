Primavera, Torino-Empoli 0-4, Coppitelli: “Il nostro primo nemico è la negatività”

Le parole dell'allenatore della Primavera granata al termine dell'incontro con i pari età dell'Empoli

Al termine del match Torino-Empoli, valido per la 13^ giornata del campionato Primavera 1, il tecnico del Toro Federico Coppitelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Questi brutti risultati sono causati da diverse motivazioni, c'è innanzitutto l'aspetto tecnico perché in questo momento abbiamo evidenziato di essere una squadra che deve provare a mettersene un paio dietro. L'identità della squadra si sta costruendo e non è ancora formato, anche sotto l'aspetto psicologico perché è una serie lunga di brutte partite che dobbiamo provare ad interrompere, c'è stato grande rammarico contro Sassuolo e Atalanta perchè avremmo voluto 3 o 4 punti che ci avrebbero slegato mentalmente perché il nostro primo nemico è la negatività. Ci sono dei momenti, quando sei penultimo, che se affronti l'Empoli che è una squadra in forma puoi faticare e probabilmente noi ci addizioniamo degli errori che rendono questa montagna non scalabili".