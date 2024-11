Primavera, Tufano post Torino-Udinese 1-0: “Vittoria meritata e di squadra”

Le parole dell'allenatore granata al termine della partita contro i bianconeri valida per il decimo turno del campionato Primavera 1

Redazione Toro News 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 17:47)

Al termine di Torino-Udinese, gara vinta 1-0 dai granata nel campionato Primavera 1, l'allenatore Felice Tufano ha commentato il successo dei suoi ragazzi. Di seguito le sue considerazioni sulla partita vinta.

Come giudica la partita?"Prestazione buona, di ottimo livello. Per la maggior parte della partita siamo stati in dominio palla. Nel finale abbiamo segnato ma abbiamo creato tante occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Quando si sbagliano così tante chance non c'è classifica che tenga, si rischia di perdere le partite ma i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati. A Sassuolo invece sul 2-2 siamo stati un po' più disattenti. Vittoria meritata oggi, dopo tanti anni in questo campionato ho imparato che non ci sono squadre materasso perché tutti possono vincere e perdere con chiunque. Sono molto soddisfatto, questa è una vittoria di squadra perché arriva dopo un giovedì di calcio in cui abbiamo passato il turno di Coppa Italia. Questa è una vittoria di tutti, anche di chi lavora intorno alla squadra per far esprimere questi ragazzi nelle migliori condizioni".

Nel loro attacco c'era un giocatore come Pizarro che giocava in Libertadores fino a gennaio, tenere la porta inviolata contro un attacco così significa che la difesa sta migliorando? "Assolutamente sì, oggi hanno giocato da reparto e sono stati bravi anche a livello individuale. Siamo stati molto più sul pezzo rispetto all'ultima partita, il risultato di 1-0 poteva essere più ampio. Abbiamo fatto un buon possesso palla che può migliorare, siamo soddisfatti".

Vanoli si aspetta il massimo impegno dai ragazzi che si allenano in prima squadra e poi vanno a giocare con la Primavera, Gabellini ha fatto una buona prestazione secondo lei? Mostra questo impegno? "Non c'è nessun ragazzo che si allena in prima squadra e poi viene a giocare con noi, che non si impegna. Sono tutti molto sul pezzo e ci tengono a fare bene per ritagliarsi uno spazio importante nel Torino e speriamo nel calcio dei grandi che possa essere nel loro futuro".

Tzouliou sta acquisendo minutaggio, come sta crescendo?"È un ragazzo catapultato in un mondo totalmente diverso da quello a cui era abituato, ci vuole del tempo per metterlo nelle condizioni per ambientarsi nel migliore dei modi. In quel momento dovevamo risolvere la partita con una giocata di qualità. Acar non aveva più benzina per esprimere la sua qualità e così ho optato per questa soluzione, Tzouliou è entrato bene e ci ha permesso di sapere che abbiamo un'arma in più".

Marchioro come sta?"Ha un problema infiammatorio ad un tendine, concordi con il direttore e lo staff sanitario abbiamo deciso di fermarlo un attimo per farlo guarire al meglio. Sono ragazzi alla ricerca di un futuro nel calcio e dobbiamo essere attenti nella gestione sotto questo punto di vista. Lui ora si sta curando e quando sarà pronto si riproporrà per essere determinante in questo gruppo come lo era stato in precedenza".