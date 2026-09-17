Sono tre i giocatori del Torino che sono stati convocati da Massimiliano Favo con l'Italia U19 in vista del Torneo in Croazia
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Novità in casa Torino in vista della pausa nazionali. Come riferito dalla FIGC il commissario tecnico dell'Italia U19 Massimiliano Favo ha convocato tre giocatori del Torino: Francesco Cereser, Andrea Ballanti e Andrea Lungo. La selezione disputerà il "Torneo in Croazia", competizione amichevole dal 25 settembre al 4 ottobre. Gli Azzurrini esordiranno venerdì 25 settembre (ore 15.30) contro la Francia a Kotoriba, prima di affrontare la Turchia e la Croazia, padrona di casa, rispettivamente lunedì 28 settembre (ore 15.30) a Ludbreg e giovedì 1° ottobre (ore 15.30) a Čakovec.
Di seguito la lista completa.
Italia U19, i convocati
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain);Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Ettore Broggian (Como), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar);Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Genoa), Luca Lo Monaco (Bologna), Andrea Luongo (Torino), Mattia Pedretti (Atalanta), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Cristian Carrara (Inter), Mattia Esposito (Bari), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).
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