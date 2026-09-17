Novità in casa Torino in vista della pausa nazionali. Come riferito dalla FIGC il commissario tecnico dell'Italia U19 Massimiliano Favo ha convocato tre giocatori del Torino: Francesco Cereser, Andrea Ballanti e Andrea Lungo. La selezione disputerà il "Torneo in Croazia", competizione amichevole dal 25 settembre al 4 ottobre. Gli Azzurrini esordiranno venerdì 25 settembre (ore 15.30) contro la Francia a Kotoriba, prima di affrontare la Turchia e la Croazia, padrona di casa, rispettivamente lunedì 28 settembre (ore 15.30) a Ludbreg e giovedì 1° ottobre (ore 15.30) a Čakovec.

Di seguito la lista completa.

Italia U19, i convocati

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 1: Andrea Luongo of Torino FC in action during the Coppa Italia match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on September 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain);Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Ettore Broggian (Como), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar);Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Genoa), Luca Lo Monaco (Bologna), Andrea Luongo (Torino), Mattia Pedretti (Atalanta), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Cristian Carrara (Inter), Mattia Esposito (Bari), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).