Dopo il weekend perfetto della scorsa settimana, tornano in campo le giovanili del Torino. Rimarrà ferma ai box solo l'Under 18, che osserverà il turno di riposo previsto dal calendario. L'Under 17, fresca di vittoria, debutterà in casa con Veronese contro l'Empoli. In trasferta invece Under 16 e Under 15, attese alla sfida con la Cremonese.