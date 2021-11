Per le giovanili del Torino è un momento d'oro. Tutte le annate impegnate nel weekend hanno vinto e in tante sono in questo momento in cima alle rispettive classifiche. Dalla Primavera che è quarta passando dall'Under 18 terza. Nel fine settimana ha vinto anche l'Under 17 alla prima di Veronese sulla panchina dei torelli dopo l'addio di Malfatti. Ferme invece Under 16 (ancora imbattuta) e l'Under 15 (prima in solitaria in campionato dopo lo scontro diretto con il Cagliari).