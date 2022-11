Torino, il weekend delle giovanili: riscatto Under 18, cade l’Under 17

Il weekend delle giovanili granata si è aperto con la vittoria in extremis della Primavera di Scurto nella gara contro il Lecce dell'ex tecnico granata Coppitelli (QUI per il commento alla partita), match in cui è stato decisivo Gineitis (QUI le pagelle della partita). Sono poi scese in campo Under 18 e Under 17. I torelli di Asta hanno ottenuto un largo successo contro il Venezia, mentre a sorpresa quelli di Parisi sono caduti contro il Napoli.