Torino, il weekend delle giovanili: Under 16 sconfitta, pari per l’Under 15

Fine settimana senza vittorie per le giovanili granata. In attesa del verdetto della gara dell'Under 18 contro l'Hellas Verona sono scese in campo Under 16 e Under 15, entrambe contro il Cagliari. I torelli di Veronese sono andati ko ad Assemini, pari invece per quelli di Della Morte. Infine è scesa in campo la Primavera, fermata sul pari dal Bologna.