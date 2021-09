Torino, la Primavera sfida il Milan a Biella per sbloccarsi in attesa di Zanetti

I granata di Coppitelli a caccia dei primi punti in campionato contro il Milan, si gioca a Biella

Sabato alle ore 11 torna in campo la Primavera di Federico Coppitelli . I granata, reduci dalla sconfitta contro la Roma all'esordio quindici giorni fa, giocheranno nuovamente a Biella, allo stadio Pozzo-Lamarmora, contro il Milan di Federico Giusti . Confermata al momento la location nella città laniera, in attesa di eventuali novità per le prossime settimane con la società che sta cercando una soluzione per un campo più vicino a Torino.

PRECEDENTI - Nell'ultimo campionato gli scontri contro i rossoneri hanno regalato gioie e dolori al Toro. Proprio contro il Milan era arrivata la prima vittoria in Primavera 1, a gennaio, sotto la gestione di Marcello Cottafava . La partita l'avevano fatta i rossoneri, ma i granata erano stati più concreti sfruttando gli spunti di Karamoko e Vianni per il 2-0 finale. Il ritorno di aprile, invece, è arrivato in un momento complicato. Il Toro aveva cambiato la guida tecnica da sole due settimane e Federico Coppitelli aveva appena iniziato il lavoro che avrebbe portato alla salvezza diretta. Il secondo confronto aveva premiato il Milan, con il risultato di 3-1.

PREMESSE - Quest'anno Coppitelli ha a disposizione un gruppo totalmente rivoluzionato rispetto a quello della passata stagione. All'esordio la squadra era ancora da assemblare e l'avversaria, la Roma, si è dimostrata un ostacolo troppo grande a detta dello stesso tecnico. Da quella domenica però Coppitelli ha avuto 14 giorni di tempo per provare i suoi meccanismi di gioco e soprattutto per inserire i volti nuovi arrivati dal mercato. Non ci sarà ancora Stenio Zanetti, che deve ancora arrivare dal Brasile (sono in dirittura d'arrivo le pratiche burocratiche per il suo trasferimento); saranno però a disposizione gli altri innesti last-minute del mercato, come l'attaccante ex atalantino Rosa e il laterale sinistro ex Perugia Angori. "Tra quindici giorni mi aspetto un altro Toro", aveva detto Coppitelli dopo la Roma. Ora il campo potrà iniziare a fornire indicazioni più valide rispetto a quelle dell'esordio.