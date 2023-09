Torino, Ludergnani traccia la strada: le Under granata devono salire di livello

Torino, rinnovo Ludergnani: dal bilancio del Responsabile al futuro

Ora davanti a Ludergnani c'è una nuova stagione, appena iniziata per la Primavera e per l'Under 17 e presto al via per gran parte delle restanti Under. Qualche mese fa in conferenza il Responsabile granata aveva fatto un bilancio dei primi due anni di Toro: "Sono stati due anni molto intensi, soprattutto il primo. Il bilancio è positivo. Se io penso a dove siamo partiti e dove siamo adesso, dico che sono molto contento. In due anni abbiamo fatto tante cose". In quell'occasione aveva affermato di volere fare un ulteriore passo, tracciando il percorso da seguire per le giovanili: "Credo che sia stato fatto un passo avanti. Ora dobbiamo continuare a farlo sulla qualità dei singoli. Questo passa per il mercato e per il lavoro con i ragazzi". In quest'ottica proseguirà il corso a Torino.