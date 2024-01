Torino Primavera, partita chiave a Roma: è lo scontro diretto per il 2° posto

Con i giallorossi è uno scontro diretto per le posizioni nobili. In caso di vittoria granata, il Toro aggancerebbe proprio la Roma e confermerebbe l’ottimo momento

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

A rendere ancora più complicato un periodo difficile (per gli impegni di alto livello), ci hanno pensato gli infortuni. In un calendario fitto di sfide delicate, la Primavera del Torino ha perso due difensori titolari (Antolini e Dellavalle), oltre a un centrocampista fondamentale per come i granata giocano, ovvero Ruszel. Contro la Roma sarà un Toro rimaneggiato, ma che vorrà comunque dire la sua. D’altronde la gestione Scurto si è sempre contraddistinta per la capacità di sopperire alle assenze più pesanti.

Torino Primavera, contro la Roma è uno scontro diretto — Dopo aver battuto la Juventus e pareggiato con il Milan, il Torino andrà a Roma per la sfida ai giallorossi. Una gara complessa, perché la squadra capitolina sta bene ed è al momento seconda in classifica. Sarà una sfida per il secondo posto, visto che al momento i padroni di casa si trovano a +3 proprio dai ragazzi di Scurto e sembrano avere tutte le carte in regola per dire la propria fino alla fine della stagione. Contro i granata non ci sarà Marazzotti per squalifica tra i giallorossi, mentre in casa Toro sono ben più lunghe le assenze.

Tra le due squadre ultimamente ha regnato l’equilibrio. Le ultime quattro sfide sono terminate in pareggio, mentre il Toro non vince dalla stagione 2019/20 quando Ibrahimi e Celesia ribaltarono l’iniziale svantaggio. Era il Toro di Sesia, che non finì la stagione causa covid. Da allora ai granata manca la vittoria non solo fuori casa, ma anche tra le mura amiche. Nella Capitale, però, sarà ancora più tosta. Basta pensare che la squadra di Guidi è reduce da 5 vittorie consecutive a Roma. L’ultima sconfitta risale a novembre quando persero contro la Juventus, ma quelli erano i bianconeri di inizio stagione, una squadra tosta e che sembrava poter puntare al titolo. Così come è diversa la situazione da inizio stagione. All’andata fu un dominio Toro che non riuscì a strappare i 3 punti solamente perché nel finale era arrivata una rete totalmente inaspettata con la Roma in 10. Chissà che non sia rimasta nella memoria dei ragazzi di Scurto quella partita e che domenica non abbiano intenzione di rifarsi.

