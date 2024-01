Torino Primavera, Ruszel e Dellavalle ko: Scurto fa i conti con le assenze

La Primavera granata sta attraversando un ottimo periodo di forma, ma i problemi fisici rischiano di complicare il cammino. Per i granata le ultime due settimane di gennaio saranno tutt'altro che semplici: domenica è in programma la partita con la Roma - seconda in classifica a 3 punti di vantaggio -, mentre il 27 ci sarà la gara con l'Inter. Infine il 31 andrà in scena la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. L'infermeria granata è però piena di grandi nomi di cui Scurto dovrà fare meno per questi match. Nell'ultima di campionato sono stati costretti ad abbandonare il campo due pedine fondamentali: Dellavalle e Ruszel,, a causa di quelle che si sono rivelate essere due lesioni muscolari. Il capitano del Toro ha qualche speranza di recuperare per la Coppa Italia, Ruszel invece sarà costretto a dare forfait. Non recuperano neanche Padula e Antolini, che erano già ai box e che ora hanno avuto nuove ricadute.