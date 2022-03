Torino Primavera, col Sassuolo per avvicinarsi ai playoff

La distanza tra le squadre è di quattro punti, un gap che i granata possono colmare

La reazione dopo il periodo di difficoltà c’è stata. Ora per la Primavera del Torino è il momento di fare lo step successivo. I granata giovedì sfideranno a Biella il Sassuolo, una squadra buona che come il Torino è allenata da un tecnico che conosce benissimo la categoria: quel Bigica che con la Fiorentina sollevò la Coppa Italia proprio in faccia ai granata allenati da Coppitelli al Filadelfia. La sfida tra i due è infinita. Pochi mesi dopo la sconfitta in Coppa. L’allenatore del Toro si era ripreso la rivincita nei playoff eliminando la Viola dalla competizione.

PLAYOFF - La sfida tra il Torino e il Sassuolo ora ha nuovamente sullo sfondo i playoff. Per i granata quella contro i neroverdi sarà un’occasione importante per provare ad avvicinarsi sensibilmente alla parte alta della classifica, così da tornare dove a lungo è stato in questo campionato. Battere il Sassuolo vorrebbe dire portarsi a -1 dai neroverdi e tornare ad accorciare una classifica che altrimenti si farebbe complicata. Il passo in avanti rispetto alla scorsa stagione è stato fatto, questa annata non è all’insegna della sofferenza e ora è arrivato il momento di provare a togliersi una soddisfazione. Arrivare alle fasi finali non è impossibile. Il Toro da quando è stato ridisegnato da Coppitelli con La Marca sulla trequarti ha ritrovato il giusto equilibrio. Ora contro il Sassuolo deve tornare anche il gol. Questa è una squadra che sa segnare e l'ha dimostrato. Serve solo ritrovare la giusta verve.