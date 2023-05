Torino Primavera, contro la Viola tre punti d’oro: adesso il rush finale

Il Torino Primavera conquista tre punti d'oro e mette nel mirino un finale di stagione infuocato

Irene Nicola Redattore

Nello scontro diretto, il Torino Primavera si fa grande e batte la Fiorentina. Il 3-2 di Sesto Fiorentino è arrivato in una partita pazza, dominata fino al doppio vantaggio, poi rimessa in palio dai granata e infine vinta grazie al gol di Savva (QUI il commento). Il Torino ha messo in campo una prestazione convincente per intensità e qualità in cui sono emersi tanti fattori positivi riguardanti anche i singoli. Dell'Aquila ha brillato entrando in due delle tre azioni da gol e averlo al meglio per il finale di stagione è un'ottima notizia per Scurto, Caccavo è tornato al gol, Njie (tolti gli errori sottoporta) inizia a fare la differenza e Savva sta iniziando a segnare con continuità.

Torino Primavera, sprint per il finale di stagione: i tre punti di Sesto Fiorentino pesano — Il 3-2 contro la Viola nel faccia faccia per il secondo posto è un risultato importante in ottica classifica. Archiviata la 29esima giornata di campionato, ne restano solo 5 alla fine e il Toro è al secondo posto dietro al Lecce capolista. Dopo i tre punti guadagnati sul campo della Fiorentina, il margine dei granata sul settimo posto (ovvero il primo non qualificante ai playoff) è di 6 lunghezze. Al prossimo turno la squadra di Scurto affronterà in un altro scontro diretto il Frosinone sesto e avrà la possibilità di portarsi a +8 sul settimo posto per aggiungere un altro tassello ed essere sempre più sicuri dei playoff. Naturalmente, il Torino ha anche l'obiettivo di difendere il secondo posto. Il calendario con cui dovranno fare i conti i granata non è infatti banale. Dopo il Frosinone la squadra di Scurto affronterà la Sampdoria (squadra che sta lottando per riaprire la finestra playoff), l'Udinese (avviato verso la retrocessione), il Bologna (in lotta per evitare i playout) e l'Empoli (stabile a metà classifica). La più diretta inseguitrice del Torino resta la Fiorentina, che invece avrà a che fare con un calendario complicatissimo (Roma, Lecce, Napoli, Sampdoria e Juventus). Un ulteriore motivo per cui i tre punti conquistati ieri potrebbero pesare molto nello scatto per il secondo posto.

Torino Primavera, finale di stagione con tanti incroci e variabili — Ma guardando agli incroci sugli altri campi, il Torino Primavera può coltivare anche speranze ancora più rosee in questo finale di stagione. Un ago della bilancia potrebbe già essere rappresentato dalla prossima sfida tra Lecce e Juventus. I granata sono spettatori interessati per due ragioni. Se perdessero i bianconeri infatti i granata allungherebbero sul settimo posto e si avvicinerebbero alla certezza matematica dei playoff (con la possibilità di raggiungerli a tre gare dal termine). Se perdesse invece il Lecce di Coppitelli i granata potrebbero portarsi fino a -4 dalla vetta (a seconda dell'esito di Torino-Frosinone) per poi cercare il balzo sfruttando il successivo scontro diretto tra Lecce e Fiorentina. Il numero alto di variabili consente al Toro di sognare la vetta, ma non prima di aver raggiunto i playoff. L'ultima volta in cui i granata li conquistarono avvenne a 2 giornate dalla fine, ora Scurto può migliorare questo dato.