Torino Primavera, domani al via la nuova stagione: all’esordio c’è il Genoa

Domani, lunedì 28 agosto, avrà inizio la nuova stagione di Primavera 1 per il Torino. I granata, al secondo anno di gestione Scurto, faranno l'esordio in campionato in trasferta contro il Genoa neopromosso allo stadio “Chittolina” di Quiliano, in provincia di Savona, alle ore 16.30.

Primavera, Torino verso l’esordio: come è andato il precampionato

La prima uscita permetterà di vedere la nuova Primavera di Scurto all’opera. I granata hanno lavorato duramente nel precampionato, prima a Torino e poi nel ritiro di Cuneo. Lì la squadra si è messa alla prova nei primi test match contro Centallo, Alba, Asti e Perugia. Buone le risposte dai granata, che si sono imposti in tre amichevoli su quattro (8-0 con il Centallo, 2-0 con l’Alba, 3-1 con il Perugia), perdendo solo quella con la Prima squadra dell’Asti guidata dall’ex Sesia. Poi la Primavera di Scurto è tornata a Torino per continuare la preparazione in vista del “Mamma e Papà Cairo”, un appuntamento stregato da sempre per i granata. Non quest’anno però, perché il Torino ha alzato per la prima volta il trofeo del Memorial battendo ai rigori l’Inter in finale. Una soddisfazione e un modo per caricare gli animi in vista del campionato.