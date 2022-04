Torino Primavera, granata nel limbo: occhio alla distanza dalla zona playout

I granata hanno un finale di stagione in salita e devono iniziare anche a guardarsi le spalle dalle inseguitrici: serve ritrovare l'equilibrio

LIMBO - Al momento i granata si trovano in una sorta di limbo, che li vede salutare sempre più concretamente la zona playoff, considerando che la Juventus - attualmente sesta - dista 7 punti e deve ancora scendere in campo per la 30esima giornata, quindi virtualmente potrebbe essere a +10, a 4 giornate dal termine. Allo stesso tempo il Torino ha visto ridurre il suo margine sulla zona playout e deve iniziare anche a guardarsi le spalle, vista la presenza di un consistente gruppetto di inseguitrici non poi più così lontano dalla squadra di Coppitelli. Concretamente Milan, Empoli e Verona potrebbero sfruttare il passo falso del Toro per cercare di superarlo - nel caso dei lombardi e dei toscani - e di agganciarlo - nel caso degli scaligeri - in classifica. Questo vorrebbe dire che al termine della giornata, i granata potrebbe essere più vicini alla zona playout che a quella playoff.

IL FINALE - Il Toro deve guardarsi le spalle perché sa di avere un calendario impegnativo con Inter, Juventus e Atalanta ancora tutte da affrontare. Per questo sarà importante cercare di cambiare rotta e, come ha sottolineato Coppitelli nel postpartita, superare questo periodo di difficoltà in cui si è raccolto poco. Al momento la zona playout è occupata da Lecce e Napoli ed è distante 6 punti. A separare il Toro dalle due squadre in bilico ci sono Milan, Empoli, Bologna, Verona e Genoa. Le variabili sono quindi tante, ma i granata sono chiamati a ritrovare in ogni modo il proprio equilibrio per far sì che l'ultima partita di campionato, contro il Lecce, non assuma i contorni di uno scontro diretto.