Torino Primavera, in Coppa contro l’Inter inizia la settimana delle milanesi

I granata di Scurto dopo il derby vinto se la vedranno contro i nerazzurri, che quest’anno in campionato stanno volando

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Dopo l’ottimo derby vinto contro la Juventus, la Primavera del Torino domani alle 16:00 sfiderà l’Inter a Orbassano nei quarti di Coppa Italia. Una gara complicata per la squadra di Scurto, che se la vedrà con chi sta fin qui dominando il campionato. I ragazzi di Chivu, infatti, non hanno mai perso in stagione e sono reduci da un convincente 6-2 contro la Lazio. I granata, però, dal canto loro sono in un momento positivo della stagione e per questo potrebbero dire la loro. Il Toro ha iniziato bene il 2024 vincendo contro la Juventus e ora avranno una settimana impegnativa con la Coppa Italia prima contro l’Inter e poi in campionato contro il Milan.

Torino Primavera: le semifinali di Coppa Italia mancano da cinque anni — Per Dellavalle e compagni l’obiettivo è quello di centrare le semifinali di Coppa. Con Scurto in panchina diversi tabù sono caduti e ora è il momento di tornare a sorridere anche in coppa. L’anno scorso il cammino si era fermato proprio ai quarti, adesso c’è la possibilità di riprovare a giocarsi una semifinale che manca dal 2018/19, quando Coppitelli portò i granata a giocare la seconda finale consecutiva dopo quella vinta contro il Milan. Di certo non sarà facile contro l’Inter, ma i granata hanno comunque la possibilità di giocarsi il passaggio del turno in casa, dove in queste stagione non hanno mai perso e vincono ininterrottamente da otto giornate.

Torino Primavera, i precedenti con l’Inter — Contro i nerazzurri però non era andata benissimo quest’anno, quando i granata persero 4-0 a Milano. Era un altro Torino e proprio quella sconfitta pesante cambiò qualcosa nel percorso dei granata, che da quel momento sono cresciuti esponenzialmente. Il bilancio comunque dei precedenti è in equilibrio negli ultimi anni. L’aspetto che può far ben sperare Scurto è che negli ultimi 10 anni il Toro ha perso solamente una volta in casa contro i nerazzurri. Era la stagione 2021/22 e la partita arrivò in un momento in cui il Torino era in grosso calo dopo un ottimo avvio di stagione. Adesso è molto diverso. A Orbassano si affrontano due squadre che stanno bene e la gara non poteva presentarsi più equilibrata di così.

