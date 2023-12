Torino Primavera, riecco Dell’Aquila: Scurto ritrova il 10 granata dopo cinque mesi

Scurto aveva parlato dell'imminente rientro di Dell'Aquila ai microfoni di Toro News dieci giorni fa, in occasione del postpartita degli ottavi di Coppa Italia . "E' quasi pronto, nelle prossime settimane tornerà in gruppo e sarà a nostra disposizione" aveva detto il tecnico granata, che ha rilanciato Dell'Aquila negli ultimi minuti di Atalanta-Torino. Nove minuti più recupero per esattezza, in cui il numero 10 ha ripreso confidenza con il terreno di gioco dando il cambio a Njie. I tanti impegni stagionali, con il percorso in Coppa Italia che continua, permetteranno a Scurto di gestirne il recupero e fargli accumulare minutaggio in modo graduale fino a quando il ritmo partita non sarà nuovamente nelle corde di Dell'Aquila.

Torino Primavera, Dell'Aquila in campo dopo cinque mesi

L'importante adesso è aver rivisto in campo un giocatore chiave per la Primavera granata. Dall'arrivo a Torino Dell'Aquila ha dovuto fare i conti prima con la pubalgia, poi con la lesione del menisco esterno del ginocchio destro operato ad agosto con intervento conservativo di sutura meniscale. Nel mezzo una stagione da protagonista, con 9 gol e 1 assist all'attivo. Il secondo stop è stato il più impegnativo e lungo: quasi 5 mesi out dopo l'intervento. Ne sono passati invece 6 dall'ultima volta in cui Dell'Aquila ha indossato la maglia granata, risalente allo scorso giugno, quando il Toro affrontò e perse con la Fiorentina la semifinale scudetto. Lì si era interrotto il percorso dei granata nelle fasi finali e anche di Dell'Aquila, già non al meglio ma comunque della partita insieme ai compagni a cui è sempre stato accanto dalla tribuna in questo periodo di assenza forzata. La speranza è che il rientro con l'Atalanta possa essere un primo tassello per una nuova storia al Toro. Dell'Aquila ha voglia di rimettersi in gioco e inserirsi nelle gerarchie del reparto offensivo. Il Toro in questi mesi ha costruito certezze ed è nuovamente in piena lotta per accedere alle fasi finali del campionato, Dell'Aquila non può che essere un fattore aggiunto da inserire in una squadra che sta dimostrando di aver voglia di stare in alto.