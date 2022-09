Torino Primavera, un derby d’alta quota: è Yildiz il pericolo numero uno

La differenza è come siano arrivati questi risultati. Il Torino ha dimostrato di essere una squadra molto compatta a cui è difficile fare male. I ragazzi di Scurto sono la terza miglior difesa del campionato e hanno tenuto la porta inviolata in 2 gare su 5 disputate. Dall'altra parte, invece, c'è il miglior attacco del campionato. La Juventus ha dimostrato di essere letale in zona offensiva, non è un caso infatti che abbia la media gol di quasi 3 reti a partita (14 gol in 5 gare). Questo renderà il derby ancora più interessante. Non solo c'è in palio il primo posto in campionato, ma anche la dimostrazione di quale squadra al momento abbia le basi più solide.

Sarà poi anche il derby dei giovani talenti. In settimana, infatti, sono stati diramati dal The Guardian la lista dei 60 2005 più interessanti a livello mondiale. Due di questi si sfideranno in campo a Vercelli nel derby: Yildiz per la Juventus (giovane turco comprato in estate dai bianconeri e arrivo in grande stile) e Ciammaglichella per il Torino. Due profili che rappresentano anche un po' quello che per tanto tempo è stata la differenza tra bianconeri e granata. Da un lato la capacità economica e la possibilità di investire enormemente sul mercato, dall'altra la bravura nel saper crescersi i propri ragazzi in casa (anche se ultimamente la Primavera ha dovuto attingere da fuori per essere pienamente competitiva). Aaron dev'essere un orgoglio in casa granata per il lavoro svolto e chissà che il derby non possa passare anche da questi due 2005, due ragazzi sottoleva ma già pronti per fare la differenza in Primavera. Il centrocampista granata dopo l'operazione alla spalla è pronto a tornare e nel derby potrebbe vedersi in campo per la prima volta.