Torino Primavera, un derby per la vetta e per ritrovare il successo contro la Juve

Un derby per la vetta, per prendere il largo e tornare a colorare di granata la città. La Primavera del Torino sabato 1 ottobre sfiderà al Piola di Vercelli la Juventus di Montero. Sarà la sfida tra la prima (il Toro) e la seconda (i bianconeri) in classifica, una cosa che non succedeva da tempo e dà ancora più pepe a un derby fondamentale per entrambe.

Torino Primavera, contro la Juve per interrompere il tabù derby

Il Torino ha già dimostrato di poter sfidare alla pari le big del campionato e contro la Juventus dovrà arrivare l’ennesima dimostrazione. Tornerà Anton dalla squalifica e questa è una buona notizia per Scurto, che inoltre potrà contare su Opoku, rinforzo estivo tesserato durante la lunga sosta per le Nazionali. Un periodo durante il quale l’allenatore ha salutato alcuni ragazzi partiti per unirsi alle rispettive rappresentative: Anton con la Romania Under 19, Passador con l’Italia Under 20, Ruszel con l’USA Under 19 e Gineitis con la Lituania Under 19.

Proprio la sosta rappresenta il grosso punto interrogativo. Se da un lato il Torino ha così potuto rifiatare, permettendo ai più impiegati di ricaricare le batterie, dall’altro ha interrotto sul più bello un filotto positivo di partite senza sconfitta. Sia il Toro che la Juve sono tutt’ora imbattute e l’obiettivo di entrambe sarà far cader l’altra. In casa granata però ci sono molti motivi per credere che sarà un gran derby. Oltre ai ragazzi rientrati dalle Nazionali, ci sarà un Caccavo voglioso di ritrovare il gol (e quale miglior occasione se non una stracittadina), Ciammaglichella nel giro di due giorni ha letto i nomi dei Caduti di Superga alla Basilica edè stato inserito nella lista del The Guardian come uno dei migliori 2005 al mondo. A tutto questo poi va aggiunta la grinta di Scurto, che ora vuole sognare in grande. Insomma, il Toro è pronto a riprendersi la vittoria nel derby che manca dal 2019.