UFFICIALE – Giuseppe Scurto è il nuovo allenatore della Primavera

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Giuseppe Scurto è il nuovo allenatore della Primavera. Scurto è nato ad Alcamo il 5 gennaio 1984. Ex calciatore professionista con 33 presenze in serie A tra Roma e Chievo Verona, ha poi vestito le maglie di Treviso, Triestina e Juve Stabia. Terminata l’attività, proprio nella Società campana ha iniziato la collaborazione con il Settore giovanile, primi passi della sua nuova carriera. Nella stagione 2013/2014 si è trasferito al Palermo dove ha guidato dapprima gli Allievi Nazionali (ottenendo in quattro stagioni tre qualificazioni alle Final Eight Scudetto ed una semifinale per il titolo nazionale di categoria) e dal 2017-18 la Primavera, formazione con la quale ha vinto il proprio girone di Primavera 2 e poi la Supercoppa Primavera 2. Nella stagione successiva ha conseguito un’importante salvezza, in Primavera 1, nell’anno del fallimento del club rosanero. Dopo aver allenato le squadre Under 19 di Trapani (secondo in Primavera 2) e Spal (settimo in Primavera 1), nella scorsa stagione è tornato alla Roma, dove ha guidato gli Under 18 con cui ha raggiunto la semifinale nei playoff del campionato di categoria. Tutto il Torino Football Club accoglie Scurto con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"