Una calendarizzazione scellerata, la Primavera del Toro fa i conti con il caldo

La Primavera del Torino ha perso il derby contro la Juventus ma ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra vera, organizzata, solida e con valori caratteriali importanti. Se da un lato un punto sarebbe servito a staccare il Bologna, che...

CALENDARIO - Quella contro la Juventus è stata la terza gara in 7 giorni e mercoledì arriverà la quarta in 10. Fin qui sono state tutte partite giocate a ritmi quasi infernali e in orari in cui il caldo si fa sentire. Il problema è proprio l’orario delle gare, anche perché la calendarizzazione della stagione è stata obbligata dallo stop del campionato per il coronavirus dopo l’inizio di stagione a settembre che aveva illuso e dato speranza di normalità. Il derby è stato giocato sotto un sole cocente tra le 11 e le 13, contro la Sampdoria mercoledì la sfida sarà alle 15. Scelte poco comprensibili da parte della Lega Serie A, che poteva tranquillamente mettere le fare a un orario in cui le temperature fossero più basse. Pure Coppitelli, uno che in genere evita sempre polemiche di questo tipo, si è lamentato senza mezzi termini dopo la partita con la Juventus.

DISIDRATAZIONE - Non si tratta di una scusante per i giocatori, anche perché il caldo esiste per entrambe le squadre, ma la realtà oggettiva di quanto si vede in campo. Coppitelli contro la Juventus è stato obbligato a fare cambi per togliere giocatori che avevano problemi di disidratazione ed erano distrutti proprio a causa delle temperature. Savini, Karamoko, Vianni, Di Marco. Tutti giocatori che hanno speso tanto in campo, ma che in condizioni migliori avrebbero potuto continuare (stesso problema ovviamente vale per le avversarie). Ora in vista della Samp sarà ancora più complicato recuperare. I blucerchiati tra l’altro arriveranno con un giorno di riposo in più in vista di una sfida che vale tantissimo per entrambe. La squadra di Coppitelli però ha già dimostrato di volere a tutti i costi la salvezza e a Bogliasco potrebbe essere anche l’ultima partita della stagione. I granata dovranno stringere i denti e giocare da Toro, la permanenza in Primavera 1 è nelle loro mani.