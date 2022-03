Under 17, Torino-Cremonese 1-1: granata avanti con Jarre e poi raggiunti nel finale

L'Under 17 granata resta in vantaggio per 80' poi subisce il gol del pareggio della Cremonese

PRIMO TEMPO - Avvio a ritmi bassi per entrambe le squadre. La prima a impegnare l'altra è comunque il Torino con un destro debole dalla distanza di Dalla Vecchia. La Cremonese invece si fa vedere con qualche lancio lungo e con un'incursione di Ricci, fermata prontamente dall'ottimo recupero di Rossi. Il primo rischio per i granata arriva al 14' con un disimpegno azzardato di Broccanello, la Cremonese però si perde al momento del tiro, che diventa una facile presa per Pietroluongo. Verso metà frazione i lombardi iniziano a rendersi pericolosi, il Torino invece non riesce a farlo. Ma per poco perché Njie si accende a destra e trova il dialogo con Jarre, che si infila in area e viene atterrato da Malcisi. Rigore per il Torino, a batterlo è sempre Jarre che spiazza Mazzola e sigla il vantaggio granata al 22'. Subito dopo però i torelli rischiano di subire l'imbarcata: Pietroluongo rimane in piedi fino all'ultimo e con i piedi dice no a Ricci, solo davanti a lui. Al 34' arriva la chance per il 2-0: lancio lungo di Ricci a cercare Dalla Vecchia, che crossa in mezzo. Il suo cross diventa in realtà un tiro, Mazzola si allunga e lo devia, Njie spreca sulla ribattuta. Al 38' un'altra clamorosa occasione: imbarcata della Cremonese, ne approfitta Njie che va a botta sicura col destro. Mazzola non sembra arrivarci e il tiro sembra superare la linea di porta, il Toro protesta ma per l'arbitro è salvataggio sulla linea, nulla di fatto quindi. Allo scadere le proteste arrivano invece sul fronte Cremonese per un tocco in area granata, non è rigore ma simulazione per il direttore di gara e si va a riposo sull'1-0 per i ragazzi di Veronese.