Under 18, la top 3 di Torino-Monza 3-1: i granata volano sulle ali di La Marca

Sugli scudi il fantasista, ma è decisivo anche Barbieri: gol e assist

Arriva un prezioso successo per l'Under 18 del Torino , che vince 3-1 contro il Monza. Prestazione positiva da parte dei granata di Semioli, che hanno ampiamente meritato la vittoria. Sugli scudi La Marca, autore di una doppietta, oltre a Barbieri e Edo.

LA MARCA: Quando la palla è tra i piedi del dieci granata, tutto il Toro si accende. Si abbassa, svaria e sa sempre che cosa fare quando deve gestire il possesso. Nel primo tempo ci prova con un destro a giro diretto all'incrocio, quindi sblocca la gara con un sinistro sotto la traversa. In avvio di ripresa viene toccato duro, ma stringe i denti e resta comunque in campo. Una mossa decisiva, perché al 22' è sempre lui ad infilare Cella per il gol del 2-1.