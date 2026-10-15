Nel giorno del ricordo di Gigi Meroni, anche Claudio Sala rende omaggio alla Farfalla Granata. L’ex capitano del Torino guarda anche al Filadelfia, prossimo ai cent’anni, ripercorrendo le emozioni vissute su quel terreno.

"È sempre importante per un giocatore del Torino celebrarne un altro che del Toro ha fatto la storia" ha dichiarato il Poeta del Gol: "È giusto commemorarlo, per me poi è importante anche perché tra l'altro io e lui abbiamo giocato in un ruolo molto simile".

Sabato si festeggiano cent'anni del Filadelfia, lei sicuramente è uno che conosce quel posto meglio di quasi tutti gli altri... "Lì fondamentalmente mi sono allenato, ci hanno giocato gli Invincibili. Però devo dire che comunque è un posto in cui ho vissuto diverse emozioni condiviso con i miei compagni dell'epoca belle gioie e anche momenti più difficili. Quel campo è sicuramente molto importante. Lì ancora si respira il Toro, ma speriamo che ci sia qualcuno che ci dia una mano per far sì che quest'opera, che è il Filadelfia, riesca a mantenersi nel migliore dei modi. È stato prospettato un progetto importante, vediamo di trovare qualcuno che lo porti a termine".

Parlando di attualità, le piace questo Toro? "Non l'ho potuto seguire tantissimo, la classifica direbbe che sta andando abbastanza bene".