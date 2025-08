Da Verona dicono: “Baroni è un equilibratore. Si prende tutte le pressioni”

In esclusiva su Toro News intervengono i giornalisti Simone Antolini (L'Arena), Matteo Fontana (Hellas1903) e Gianluca Tavellin (L'Arena) su Baroni e Ngonge

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 06:32)

Due domande a tre colleghi di Verona per andare un po' più a fondo su due nuovi aspetti del Torino 2025/2026: la personalità di Marco Baroni (ex difensore e allenatore dell'Hellas) e le caratteristiche di Cyril Ngonge (per 12 mesi nella città di Romeo e Giulietta tra il gennaio 2023 e il gennaio 2024). La conferenza stampa di Baroni ha innescato le prime considerazioni nella piazza granata, così come l'arrivo di Ngonge ha provocato i primi pareri, in attesa di vederlo ufficialmente in campo. Proprio per questo in esclusiva su Toro News intervengono i giornalisti Simone Antolini (L'Arena), Matteo Fontana (Hellas1903) e Gianluca Tavellin (L'Arena).

Da uomo e da allenatore: come si può descrivere Marco Baroni? — ANTOLINI: "Poche parole e tanti fatti. La parola che utilizzavamo per descriverlo era equilibratore perché è una persona che all'esterno non fa trasperire nulla. Voi avete avuto anche Juric: Ivan è un temperamentale, è uno che esterna molto, usa la sua emotività che può essere sia positiva sia negativa per la squadra. Marco è diverso, sempre lucido. Ama il bel gioco, tiene la squadra compatta ed equilibrata. Tende a fare da parafulmine, si prende colpe anche non sue. A Verona ha fatto un mezzo miracolo in una situazione difficile. Se deve dire qualcosa lo fa in separata sede, non davanti ai microfoni. Penso che sia un allenatore maturo per fare quello che è stato chiamato a fare in questa stagione al Torino".

FONTANA: "Allenatore esperto, non dogmatico, disposto al cambiamento. Ama la linea a quattro. Lo ritengo molto addentro nel calcio di oggi, ha la capacità di plasmare la squadra con i mezzi a disposizione. Lo dimostrò a Verona. Quella squadra fu ribaltata, eppure lui nel giro di due settimane fu capace di fare un lavoro eccezionale. Il Verona dalla rivoluzione del mercato di gennaio uscì più squadra di prima, questo a testimonianza delle sue capacità didattiche. La persona non si discute, grande caratura umana. Lo ritengo un bravo comunicatore perché sa lanciare i messaggi giusti nel momento giusto. Cerca di togliere pressione alla squadra, se la prende lui volentieri. Credo possa essere l'uomo giusto per il Torino".

TAVELLIN:"Marco lo conosciamo da tempo. Lo intervistavo nel 1995 quando era stopper di Gigi Cagni e ancor prima quando abbiamo vinto il campionato con Attilio Perotti. Marco è una persona eccezionale, è una personalità specchiata. Fa fatica in questo calcio. Non è vero che parte subito forte e poi scoppia: al Verona ha fatto il contrario di quanto accaduto con la Lazio, quindi inutile attaccargli un'etichetta. Marco è un tecnico molto pratico. Il Verona con lui non ha mai preso imbarcate, a differenza di quello che è accaduto con Zanetti. Baroni è una persona serie, lavora tanto sulla fase difensiva. Mi aspetto un Torino bravo a palleggiare e con la capacità di subire pochi gol".

Quali sono le principali caratteristiche di Ngonge? — ANTOLINI:"Ngonge è un esterno offensivo, non devi dargli particolari incombenze in fase difensiva, anche se poi se viene chiamato a portare pressing dà una mano perché è generoso. La sua caratteristica principale è la rapidità nel corto, salta l'uomo, dà il cambio di ritmo in transizione. Nell'ultimo periodo si è migliorato perché sa essere più incisivo sotto porta. Non è un uomo d'area e non è un opportunista, ha un discreto tiro ma è l'uomo perfetto a cui affidare la palla quando vuoi creare superiorità numerica. Quando sta bene può essere devastante perché salta l'uomo e crea superiorità numerica. Noi abbiamo visto il miglior Ngonge".

FONTANA: "Attaccante puro perché guarda sempre avanti, poco indietro, il suo grande talento è saltare l'uomo e quando ha l'occasione vede la porta. Ha tempismo anche nel gioco aereo. Con Baroni a Verona è migliorato nella fase di non possesso. Va detto che Baroni ha contribuito a esaltare le qualità di Ngonge nella seconda parte di quei suoi mesi a Verona perché nella prima Baroni partì con il 3-5-2, non era una squadra costruita per lui e lui dovette adattarsi e mettere Ngonge come quinto. Poi, Baroni cambiò tutto, passo alla difesa a quattro e Ngonge venne messo esterno d'attacco, a destra con la possibilità di rientrare al tiro. A quel punto Ngonge si esaltò e attirò le attenzioni del Napoli. La sua cessione aiutò a risanare una situazione societaria non semplice. Detto questo Ngonge è bravo a saltare l'uomo, sa accentrarsi e andare al tiro. Un ottimo talento che deve ancora migliorare sulla fase difensiva, sebbene con Baroni fosse un po' migliorato. Comunque, penso che abbia i mezzi per fare un ulteriore salto in avanti".

TAVELLIN:"Ngonge è stato determinante. In un calcio molto fisico avere un giocatore così fantasioso ti può sempre aiutare, è il classico giocatore che ha il guizzo, che vede la giocata. I tifosi del Toro dovranno magari essere un po' pazienti perché può avere dei momenti nell'arco della partita in cui si eclissa. Ngonge ha fatto a Verona da gennaio 2023 a gennaio 2024 ed è stato determinante nella salvezza ottenuta con Zaffaroni e Bocchetti tanto che le sirene di mercato si erano già accese nell'estate 2023. Poi, ha conosciuto per i restanti sei mesi Baroni e ha dato un ulteriore contributo guadagnandosi il Napoli. Ngonge può giocare in diversi ruoli: come trequartista dietro la punta, come seconda punta, come esterno d'attacco. Non ha difficoltà a adattarsi. Dove lo metti sta. Ha un piedino niente male e vede le giocate, è furbo calcisticamente".