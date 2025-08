Damiani (esperto calcio francese): “Vi racconto tutto su Zakaria Aboukhlal”

In esclusiva le parole di uno dei massimi esperti italiani di calcio francese. Ex ala di Genoa, Napoli e Milan, oggi apprezzato procuratore

Zakaria Aboukhlal si è presentato contro il Monaco con tanta voglia di fare. 25enne marocchino, nato nei Paesi Bassi, cresciuto nell'AZ Alkmaar, è diventato calciatore vero e proprio in Ligue 1 al Tolosa nelle ultime tre stagioni. La prima ottima (doppia cifra), la seconda rallentata da un infortunio e l'ultima molto buona (7 gol totali). Grazie alle sue prestazioni e ai suoi numeri ha attirato le attenzioni del Torino e il direttore sportivo Davide Vagnati ha chiuso negli scorsi giorni il colpo per la sua trequarti. Aboukhlal è stato chiuso per 8 milioni di euro più bonus. Per introdurlo ancor di più nell'ambiente Torino ci affidiamo a uno dei massimi esperti italiani di calcio francese: Oscar Damiani, ex ala di Genoa, Napoli e Milan, oggi apprezzato procuratore.