Dellavalle: “Mi dispiace non esserci. Il mio sogno è restare al Toro”

Assente contro i granata per problemi fisici, il giovane difensore spiega: “A Modena per crescere, ma il mio futuro è a Torino”

Matteo Curreri 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 11:25)

Torino-Modena sarà la sua partita, ma solo a metà. Lo sarà perché, come nella scorsa stagione, Alessandro Dellavalle vestirà la maglia gialloblù in prestito dal Torino. Non lo sarà invece perché – come annunciato in conferenza stampa dall’allenatore Sottil – non sarà convocato a causa di problemi fisici. Il classe 2004 è stato comunque raggiunto da La Stampa, a cui ha rilasciato un’intervista. “Mi spiace non esserci domani, avevo già prenotato per parenti e amici, ma non ho ancora risolto l’infortunio – ha spiegato Dellavalle – sarebbe stato bellissimo giocarla: sono nato a Carignano, cresciuto nel Toro e tifo Toro”.

Dellavalle: “Giusto fare un altro anno al Modena” — Il discorso si è poi spostato sull’estate appena trascorsa: “Volevo restare a Torino – ha raccontato – ma ho parlato con la società e ho capito che il percorso giusto era fare ancora un anno a Modena”.

Sul proprio futuro, Dellavalle non ha dubbi: “So che posso restare nel Toro: è il mio obiettivo. La società dice che puntano su di me e che per crescere mi serve un altro anno di B. A Modena mi sono trovato bene: ero un ragazzino e ora ho imparato tanto”.

Dellavalle: “La storia granata? Mi dà carica” — In Emilia ha trovato due figure con un forte legame granata come Sottil e Rivetti: “Abbiamo parlato di storia e vivaio, ma soprattutto mi hanno detto di aver fatto la scelta giusta nel restare: devo crescere per poi arrivarci bene nel Toro e in Serie A”.

Dellavalle convive con il peso della storia granata, che per lui rappresenta soprattutto uno stimolo: “Senti il peso, ma non ti butta giù: dà una carica pazzesca. Ogni volta che salgo a Superga è un brivido”.

Dal Toro, spiega, ha ereditato soprattutto i valori: “La fame e la voglia di dare tutto: lo senti quel marchio”. E infine confessa il suo sogno più grande: “Vincere lo scudetto con il Torino”.