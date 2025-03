Mercuri (Toro Club Asti) a TN: “Vi racconto l’emozione della visita al Filadelfia”

Il racconto del presidente del Toro Club Asti, sull'invito del Torino per una visita al Filadelfia nella giornata dell'amichevole

Federico De Milano Redattore 21 marzo 2025 (modifica il 21 marzo 2025 | 08:25)

Nella giornata in cui il Torino ha disputato un'amichevole contro l'Asti allo stadio Olimpico Grande Torino, la società granata ha invitato a visitare il Filadelfia una fetta particolare di tifosi granata, ovvero i membri del Toro Club Asti con una delegazione di appassionati sostenitori e in primis il suo presidente Beppe Mercuri. Abbiamo posto alcune domande al presidente del Toro Club Asti che ha raccontato a Toro News quali siano state le emozioni di poter visitare ancora una volta uno dei luoghi simbolo della storia del Torino.

Buongiorno presidente, cosa si prova a poter nuovamente fare una visita ad uno stadio iconico come il Filadelfia? "Per me e per tutti noi del Toro Club Asti è sempre una grande emozione visitare il Filadelfia e ringraziamo la società per averci invitati in occasione di questa partita amichevole con la squadra della nostra città. La giornata è stata davvero piacevole, siamo molto contenti per aver acuto questa opportunità. Il nostro è uno dei Club più antichi con decenni di storia e membri da tanti anni che ci hanno sempre raccontato le gesta del Grande Torino. Alla prima inaugurazione ero stato invitato, abbiamo anche un seggiolino dedicato al Fila. Quando ho attraversato il campo è stata una grande emozione. Tornarci fa sempre piacere".

Come è stato incontrare Vanoli?"Mi ha fatto davvero una bella impressione, abbiamo parlato tanto della storia di questa grandiosa squadra, è bello parlare di calcio con persone come lui. Mi piace molto come allenatore e anche in questa stagione sta dimostrando di saper motivare bene la squadra. Abbiamo scoperto di alcuni segreti del Filadelfia che ci hanno spiegato come una stanza per il pilates per i giocatori, sono cose che non si sanno. Ho visto i nomi dei tifosi sul muro del Fila e invito ancora più tifosi a farlo, è una bella soddisfazione. Il cuore del tifo e del Toro è lì, è la storia granata".

E Biraghi invece che impressione le ha fatto?"È stato piacevole, anche lui mi ha fatto una bella impressione, si vede che è abituato a giocare in squadre importanti. Mi ricorda un po' Rodriguez, ha esperienza e sa fare il suo, è padrone della fascia. Poi ha anche un bel mancino nei calci piazzati, mi è sembrato una persona molto piacevole. Uno di cui ho avuto sempre grande stima è De Silvestri con il quale ai tempi del Toro parlavo molto delle trasferte che organizzavamo e mi sono sempre trovato bene con lui, mi faceva domande e si prestava molto, davvero squisito".

Poi c'è stata l'amichevole tra il Torino e l'Asti..."Peccato non sia finita in pareggio (ride, ndr). A parte gli scherzi siamo contenti per aver potuto vedere una partita così importante per noi, è stato bello vedere tanti giovani granata in campo e si è sfruttato bene questo periodo in cui siamo senza il campionato di Serie A ma ci sono le Nazionali. Ora giocheremo con la Lazio, speriamo possa essere stata un'amichevole utile".